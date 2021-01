Plug Power: Sensation!

Weitere Suchergebnisse zu "Plug Power":

Plug Power ist am Freitag mit einem weiteren Aufschlag von 14 % nun so stark wie noch nie zuvor. Der Wert erreichte einen Stand von fast 44 Euro. Ein fast utopisches Kursziel scheint aus Sicht der Analysten nun erreichbar zu sein. Die Kurse könnten schon in der neuen Woche in Richtung von 50 Euro klettern.

Plug Power profitiert ohnehin von einem politischen Ereignis. Am 6. Januar ist der Wert zuletzt noch einmal nach oben gespült worden -bezogen auf den politischen Impuls. Joe Biden ist vom Kongress zum US-Präsidenten bestätigt worden.

Dies wiederum erinnert daran, dass die nächste Regierung in den USA den Klimaschutz wieder nach vorne bringen möchte. Damit wird auch die Branche der Alternativen Energien profitieren. Dazu zählen auch die Unternehmen der Wasserstoff- und Brennstoffzellen-Industrie.

Die Führung in diesem Sektor hat Plug Power inne. Das Unternehmen sitzt in den USA und hat schon aus politischen Gründen aus Sicht der Analysten die Chance, Aufträge zu erhalten. Dies wird in den kommenden Wochen die Stimmung prägen, meinen offenbar auch die technischen Analysten.

So sind die technischen Indikatoren nach oben gerichtet. Der GD200 ist inzwischen weit über 70 % entfernt. Dies deutet aus dieser Sicht sogar auf einen fast zu starken Aufwärtstrend. Dennoch bleiben die Signale stark. Das Momentum ist in jeder zeitlichen Dimension nach oben gerichtet.

Auch die relative Stärke nach Levy ist aus Sicht der Analysten sowohl kurzfristig wie auch langfristig noch immer mit einem Aufwärtsimpuls versehen.

Es lohnt sich offensichtlich, sich mit den Aussichten der Aktie von Plug Power auch in den kommenden Tagen noch immer zu beschäftigen, meinen Beobachter.





