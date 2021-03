Plug Power, Nel, Daimler – die beliebtesten Titel

Weitere Suchergebnisse zu "Plug Power":

Der Aktienmarkt im Februar gestaltete sich mit einigen Auf und Abs. Indizes überwanden neue Allzeithochs und sanken wieder, die Volatilität blieb hoch. Vereinzelte Aktien wie GameStop erlebten einen sagenhaften Hype, der sich auch in den meistgehandelten Aktien niederschlug. Bereits im Januar kamen mehr als zwei Drittel der insgesamt über die Börse München gehandelten Aktien aus dem Ausland, ein Trend, der sich im Februar mit 69 Prozent zu 31 Prozent fortsetzte. Wir stellen die Auswertung der Börse München vor.Die zehn meistgehandelten deutschen Aktien: Überraschung an der Spitze





Erstmals verlor im Februar BioNTech den Spitzenplatz und sackte bis auf den 7. Platz der zehn meistgehandelten deutschen Aktien ab. An die Spitze rückte die Allgemeine Gold und Silberscheideanstalt AG aus Pforzheim, die nicht nur mit einem positiven Geschäftsjahr, sondern auch mit einer angekündigten Dividende von 6,50 Euro punkten konnte. Wie bereits häufiger findet sich auch der Gaming-Hersteller Endor einmal mehr unter den ersten zehn, neu hinzu kam bereits im Januar der Batteriehersteller Varta.

Februar Januar Dezember 4. Quartal

2020 Allgemeine Gold & Silberscheideanstalt BioNTech BioNTech BioNTech Allianz Daimler BASF Continental SAP Wirecard SAP Endor Allianz Allianz BionTech Bayer Allianz WR Wohnraum Bayer SAP BASF Siemens SAP Infineon Bayer Endor Bayer Deutsche Telekom Daimler BASF BioNTech Varta Daimler BASF Deutsche Post Allianz SAP BASF Deutsche Post Münchener Rück Varta Münchner Rück Deutsche Post E.ON Deutsche Telekom Siemens Infineon Deutsche Telekom Deutsche Telekom Daimler

Die zehn meistgehandelten Aktien international





Nachdem es im Januar außer BioNTech kein deutsches Unternehmen unter die unabhängig von der Nation meistgehandelten Aktien schaffte, holtendie deutschen Titel im Februar wieder auf, darunter so bewährte Dickschiffe wie Daimler, Bayer und SAP. Etabliert hat sich anscheinend die SunHydrogen aus den USA. Das Unternehmen hat sich auf die Herstellung von Wasserstoff-Solarpanelen fokussiert. Über die Jahre hin war SunHydrogen fast weniger als ein Pennystock und trotz Kursexplusion ist es immer noch ein Pennystock. Mit knapp 4.000 Trades lag es aber auch hier deutlich an der Spitze, gefolgt von Gamestop, die es im Februar noch auf 1.400 Trades brachte, nach mehr als 2.200 im Januar.

Februar Januar Dezember 4. Qurtal

2020 Plug Power Plug Power BioNTech BioNTech Allianz Nel Asa SunHydrogen Hexagon SAP Wirecard Allgemeine Gold & Silber Scheideanstalt Nel ASA CureVac CureVac BioNTech CureVac Ballard Power Moderna Moderna Apple Daimler GameStop Continental Allianz SAP SunHydrogen Samsung Allianz RainForest Amazon Tesla Hexagon Purus WR Wohnraum Bayer Bayer SAP Clean Power Capital SAP Hexagon BASF Bayer BioNTech Nel Asa Infineon Nel ASA BASF ITM Power Luckin Coffee Bayer Deutsche Post

Die meistgehandelten US-Titel: Plug Power mit Power vorne





Gegenüber dem Jahr 2020 hat sich unter den US-Werten einiges getan, allerdings setzte dieser Prozess bereits im Januar ein, als SunHydrogen neu hinzukam. Im Februar kletterte Sensei Biotherapeutics unter die ersten zehn, quasi von Null auf Hundert, denn das Unternehmen aus Boston ist überhaupt erst seit Anfang Februar an der Börse München gelistet. Es hat sich auf die Bekämpfung von Krebs spezialisert und hier neue Hoffnungen für eine Bekämpfung dieser tödlichen Krankheit geschürt – durch Impfen!

Februar 2021 Januar 2021 Dezember 2020 4. Quartal 2020

2020 Plug Power Plug Power Moderna Moderna Apple SunHydrogen SunHydrogen Amazon RainForest Amazon Tesla GameStop Tesla Amazon Tesla Amazon Tesla Apple Apple Microsoft Apple Moderna Plug Power Tesla Moderna GameStop Amazon SunHydrogen Plug Power NVidia Sensei Biotherapeutics Apple Berkshire Hathaway Microsoft Alphabet Paypal Microsoft RainForest NVidia RainForest Moderna Alphabet Microsoft SunHydrogen PlugPower Microsoft Berkshire Hathaway Pfizer Alphabet Berkshire Hathaway

Die beliebtesten Fonds





Bei den Fonds war einiges in Bewegung, kurz könnte man sagen, dass die Anleger weg von klassischen Immobilienfonds und hin zu Themen wie erneuerbare Energien, künstliche Intelligenz oder Onlinehandel wechselten. Das Spektrum wird weiter.

Meistgehandelte ETPs Der Run auf Indexfonds geht weiter, das Volumen ist weitaus größer als bei aktiv gemanagten Fonds. Lagen im vergangenen Jahr noch Edelmetalle wie Gold, Silber und Platinum weit vorne in der Beliebheitsskala, waren im Januar vor allem Kryptowährungen beliebt. Diese Präferenz flaute im Februar etwas ab, hier lag der auf die größten und liquidesten deutschen Staatsanleihen ausgerichtete Ishares eb.rexx Government deutlich an der Spitze mit weitem Abstand auf die folgenden Indexfonds:Mehr als zweit Drittel aller Aktien, die an der Börse München nach Orderbuchvolumen gehandelt werden, stammen nicht aus Deutschland. Ein Trend, der sich im Jahr 2021 zu verfestigen scheint. Beliebt sind noch immer die Blue Chips, doch immer wieder setzen sich vereinzelt Aktien an die Spitze der Beliebtheitsskala, die eher aktuelle Trends als langfristige Anlage bedienen – es bleibt spannend.