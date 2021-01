Plug Power, Nel Asa und Ballard Power: Es geht los

Weitere Suchergebnisse zu "Plug Power":

Liebe Leser,

heute ist der 20. Januar. Dies ist ein besonderer Tag. Es wird in den USA zur Amtseinführung von Joe Biden, die sogenannte Inauguration, kommen. Der neue Präsident hatte im Wahlkampf und zuletzt in diversen Ansprachen versprochen, den Klimaschutz nach vorne zu rücken. Teils hieß es sogar, dies sei das Regierungsziel Nummer 1 in diesen Jahren.

Damit werden die Unternehmen in den Vordergrund rücken, die Alternative Energien produzieren. Dies gilt für zwei Sektoren besonders: Die E-Mobilitäts-Unternehmen und die Wasserstoff- und Brennstoffzellen-Unternehmen. Darüber hatte ich einige Male an dieser Stelle bereits geschrieben. Nun geht es los.

Plug Power – oder?

Der große Favorit scheint derzeit der US-Konzern Plug Power zu sein. Die US-Amerikaner konnten denn auch gestern bereits 7 % zulegen. Damit wird schon bald der Mehrjahres-Rekord wieder in Sicht sein, der erst kürzlich aufgestellt wurde. Plug Power hat innerhalb weniger Wochen mehr als 100 % aufgesattelt. Auch dies hatte ich Ihnen an dieser Stelle bereits berichtet.

Charttechniker, die sich in den zurückliegenden Monaten bewährt haben, rechnen bis zu Kursen bei 60 Euro derzeit nicht mit weiteren Hindernissen für den Wert. Selbst weitergehende Kurssteigerungen sind oder seien demnach möglich.

Die Aktie bewährt sich vor allem deshalb, weil das Unternehmen sich im Sommer 2020 mit zwei Zukäufen im Wasserstoff-Bereich gut bzw. besser aufgestellt hat. Aufträge und Projekte direkt aus dem Heimatland USA können nun, ab dem 21. Januar, kommen.

Wahrscheinlich werden die US-Amerikaner deshalb in den kommenden Tagen noch einmal besonders in den Fokus rücken. Stark ist aber unter diesen Gesichtspunkten auch der Marktführer aus dem Nachbarland Kanada. Ballard Power dürfte einen kurzen Draht in die USA haben – und suchen. Gerade in Kalifornien wird 2021 bereits investiert werden – so zumindest die Vorhaben.

Ballard Power profitiert allerdings auch von einem gleichlautenden Anliegen der kanadischen Regierung. Auch die möchte den Bereich Wasserstoff weiter anschieben. Mit einem weiteren großen Projekt im Rücken hat Ballard Power gerade ab diesem 20. Januar daher gute Stimmungsfaktoren hinter sich.

Schließlich ist auch Nel Asa stark aufgestellt. Die Norweger haben mit Nel Hydro eine Tochter in den USA. Diese hatte kürzlich bereits ein Projekt an Land gezogen. Gerade mit Blick auf die Inauguration am heutigen Tag in den USA wird die Stimmung mit hoher Sicherheit noch einmal anziehen. Alle drei Unternehmen sind wahrscheinlich in der Lage, am stärksten davon zu profitieren. Allerdings gilt es zu bedenken: Aus rein wirtschaftlicher Sicht werden die kommenden zwei Jahre noch keinen Befreiungsschlag bringen. Die Unternehmen erwirtschaften Verluste. Wie stets gilt auch am Inaugurationstag – arbeiten Sie mit Stop-Loss-Limits.





