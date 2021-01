Plug Power: Keine Panik

Weitere Suchergebnisse zu "Plug Power":

Die Aktie von Plug Power musste am Montag mit einem Abschlag in Höhe von mehr als 3,5 % in den morgendlichen Handel gehen. Die Notierungen sind also nicht mehr auf dem höchsten Stand aller Zeiten wie noch am Freitag zum Ende der vergangenen Woche.

Auf der anderen Seite jedoch ist die Aktie nach dieser reinen Gewinnmitnahme weiterhin in einem sehr starken Trend, der aufwärts zeigt. Das Allzeithoch ist nur ein erstes Zwischenziel.

Plug Power: Es ändert sich nichts





Tatsächlich ändert sich für den Wert zunächst nichts. Die Kurse sind zuletzt um gigantische 65 % innerhalb von fünf Tagen nach oben geklettert. Das wiederum ergänzte die Entwicklung basierend auf einem Monat auf gut 85 %.

Innerhalb von drei Monaten ging es für den Titel von Plug Power sogar um 190 % aufwärts, womit sich die Entwicklung in einem Jahr auf über 1.090 % Plus stellte. Das zeigt, wie stark die Börsen mittlerweile Plug Power schätzen.

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Plug Power?

Der Hintergrund bleibt derselbe wie in den vergangenen Tagen. Die neue US-Administration um Joe Biden wird den Klimaschutz vorantreiben müssen. Dies war im Wahlkampf – annähernd -das Thema Nummer 1. Damit ist die Aktie von Plug Power für zahlreiche Analysten der Top-Wert der Wasserstoff- und Brennstoffzellen-Branche.

Plug Power sitzt in den USA und ist damit neuen Aufträgen mutmaßlich näher als die ausländische Konkurrenz etwa von Ballard Power oder den europäischen Konkurrenten um ITM Power bzw. auch PowerCell Sweden. Nel Asa ist als Konkurrent immerhin mit einer US-Tochter Nel Hydro vertreten.

Plug Power konnte dennoch keine neuen wirtschaftlichen Impulse setzen. Die Stärke der Aktie bildet sich im Trend ab. Bis zu 50 Euro sind praktisch keine Hindernisse mehr sichtbar. Insofern reicht das Potenzial für den Titel zumindest bis zu dieser Marke. Es könnte sogar schnell gehen…





