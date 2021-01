Plug Power: Kaum zu glauben!

Weitere Suchergebnisse zu "Plug Power":

Plug Power ist der US-Konzern, von dem sich Beobachter besondere Entwicklungen versprechen, wenn in den USA in einer Ära Joe Biden die Umkehr in der Klimaschutzpolitik beginnt. Aktuell konnte sich die Aktie aus sehr hohem Niveau am Dienstag wieder etwas weiter nach vorne schieben.

Und auch am Mittwoch ging es in den ersten Stunden des Morgenhandels gleich wieder nach oben. Ein gutes Zeichen.

Die jüngsten Gewinnmitnahmen machen in der Gesamttendenz derzeit praktisch nichts aus. Der Wert ist lediglich gut 12 % von der magischen Grenze bei 30 Euro entfernt. Zudem ist das Unternehmen in seinem Sektor mit 810 % Gewinn auf Jahressicht die klare Nr. 1. Kaum zu glauben, wie weit es jetzt noch nach oben gehen kann.

Plug Power ist von den größeren Unternehmen der Wasserstoff- und Brennstoffzellen-Industrie das einzige mit Stammsitz in den USA. Die neue Regierung möchte den Klimaschutz fördern und sich erneut am UN-Klimaschutzprogramm beteiligen. Donald Trump hatte das Abkommen einseitig gekündigt.

Dafür wird die neue Regierung guten Willen demonstrieren müssen. Schon im Dezember wurde deutlich, dass der Klimaschutz das Ziel Nr. 1 in der neuen Legislaturperiode werden solle.

Plug Power als US-Konzern sitzt praktisch direkt am Tisch und hat damit gegenüber der Konkurrenz von Ballard Power, ITM Power oder PowerCell Sweden deutliche strategische und politische Vorteile. Dies haben die Börsen honoriert.

Schon im Sommer hatte das Brennstoffzellen-Unternehmen zwei Wasserstoff-Unternehmen übernommen. Seither sind die Kurse deutlich massiver gestiegen als bei der Konkurrenz. Dieser Impuls wirkt noch immer nach.

Plug Power hat nach kleineren Gewinnmitnahmen in den vergangenen Tagen im laufenden Aufwärtstrend weiterhin die 30er-Marke vor sich. Darüber werden sich aus Sicht der Chartanalysten keine neuen Hürden aufbauen. Demnach ist das Kursziel zunächst praktisch frei.





