Plug-Power-Aktie: Das war noch lange nicht alles!

Nur wenige Aktien konnten in diesem schwierigen Jahr eine derart positive Entwicklung aufs Parkett legen wie die Anteile von Plug Power. Trotz Corona und der herben Auswirkungen der Pandemie auf die Wirtschaft ging es mit dem Papier in atemberaubendem Tempo gen Norden. Seit Jahresbeginn haben die Kurse sich schon fast um 600 Prozent (!) gesteigert. Mit Blick auf den anhaltenden Wasserstoff-Hype ist nicht davon auszugehen, dass diese Entwicklung in absehbarer Zeit ein Ende finden wird. Gerade im Fall von Plug Power ergibt sich noch sehr viel Potenzial nach oben.

Zu Beginn der laufenden Woche kam es zu einem kleinen Schock für die erfolgsverwöhnten Anleger von Plug Power. Nachdem bei 21,49 Euro am Montag ein neues 52-Wochen-Hoch erreicht werden konnte, folgte darauf zunächst eine eher unschöne Korrektur. Die endete am Dienstag bei etwa 18,50 Euro. Innerhalb kürzester Zeit ging es also um knapp 15 Prozent in die Tiefe. Schon tags darauf zeigten die Käufer aber sehr deutlich, dass mit ihnen weiterhin zu rechnen ist. Die kurzfristigen Gewinnmitnahmen bringen den langfristigen Aufwärtstrend noch nicht annähernd in Gefahr.

Die Erholung am Mittwoch brachte der Plug-Power-Aktie ein Plus von gut 4,4 Prozent ein und beförderte den Kurs des begehrten Titels wieder auf ansehnliche 19,71 Euro. Auch wenn damit noch nicht alle Verluste von Montag und Dienstag aufgeholt werden können, so wird die allgemeine Tendenz abermals bestätigt. Es ist gut möglich, dass die Rallye noch einige Zeit anhaltend wird. Einige Analysten trauen dem Papier ohne Weiteres noch Kurse von 30 Euro oder mehr zu. Wie immer gilt aber natürlich, dass es für steigende Kurse keine Garantie geben kann. Die Voraussetzungen sind jetzt besser als je zuvor, das kann sich aber auch gerne mal über Nacht ändern.





