Plug Power Aktie: Das war jetzt aber verdammt knapp!

Vor genau einer Woche hatte die Aktie von Plug Power Historisches erreicht: Im Xetra-Handel kletterten die Papiere des US-Brennstoffzellen-Produzenten im Tagesverlauf auf 24,45 Euro – so hoch stand die Plug Power-Aktie seit mehr als zehn Jahren nicht mehr. Doch diese Bewertung hatte nicht allzu lange Bestand, bis zum Montag dieser Woche ging es wieder deutlich zurück auf 21,32 Euro. Danach allerdings begann ein neuer Angriff auf das Mehrjahreshoch. Und was soll man sagen? Es war verdammt knapp.

Auf bis zu 24,10 Euro kletterte die Aktie von Plug Power am späten Dienstagnachmittag, ging dann aber letztlich bei 23,95 Euro aus dem Xetra-Handel. Nimmt man jedoch den Tagesschlusskurs als Referenz, hatten die Papiere es tatsächlich geschafft: Eine Woche zuvor waren die Papiere von Plug Power nach ihrer Höchstbewertung deutlich weiter zurückgefallen und schlossen bei 23,18 Euro.

Doch ganz gleich, wie man die Sache betrachtet: Tatsache ist, dass die Aktie des Brennstoffzellen-Spezialisten ihren Wert allein im vergangenen Monat um weitere 15 Prozent gesteigert hat. Seit Anfang Juni beläuft sich das Plus bereits auf annähernd 400 Prozent. Damit hat Plug Power seinen Börsenwert in wenig mehr als einem halben Jahr fast verfünffacht. Hintergrund des neuesten Aufschwungs dürfte eine erweiterte Kooperation mit dem US-Konzern Walmart sein.

Denn laut Mitteilung vom Dienstag, setzt der Handelsriese für seine Materialtransportflotte an mehreren Standorten schon seit 2010 auf Wasserstoff-Systeme von Plug Power. Mehr als 9.500 GenDrive-Fahrzeuge mit Brennstoffzellenantrieb setze Walmart in mittlerweile 37 Vertriebszentren in Nordamerika ein. Jetzt aber erweitere der Partner die Kooperation „mit nachhaltigen Lösungen für den Einsatz in seinem E-Commerce-Netzwerk“, wie es heißt. Die ersten Bereitstellungen erfolgten laut Plug Power bereits im August 2020, weitere seien für 2021 geplant.





