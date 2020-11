Plug-Power-Aktie: Zu schön, um wahr zu sein?

Mit den neuesten Quartalszahlen konnte Plug Power bei den Anlegern ordentlich punkten. Die Erwartungen der Analysten konnten deutlich übertroffen werden, was dem Aktienkurs einiges an frischem Schwung verlieh. Das Wasserstoffunternehmen denkt aber gar nicht daran, sich auf diesen guten Ergebnissen in irgendeiner Weise auszuruhen. Stattdessen gibt es schon jetzt Pläne für ein atemberaubendes Wachstum in den nächsten Jahren. Innerhalb der nächsten vier Jahre sollen dafür unter anderem fünf neue Fabriken entstehen, sodass das Produktionsvolumen um ein Vielfaches zulegen können wird.

Plug Power macht all das natürlich nicht nur aus Spaß an der Freude. Es sollen bis 2024 satte Umsätze erzielt werden, welche selbst die kühnsten Erwartungen übertreffen könnten. Aktuell rechnet das Management damit, in vier Jahren schon rund 1,2 Milliarden US-Dollar umsetzen zu können. Bis zu diesem Zeitpunkt soll auch der Schritt aus der Verlustzone geschafft werden und es wird ein EBIT von ansehnlichen 200 Millionen Dollar erzielt werden. Sollte das gelingen, würde Plug Power seine Umsätze in einem recht überschaubaren Zeitraum vervielfachen. Den Aktionären dürfte das nur recht sein.

Für den Moment steht die Plug-Power-Aktie mehr als gut da. Die Aktionäre reagierten am Montag auf die guten Zahlen und aussichtstreichen Prognosen mit einem schwindelerregenden Höhenflug. Zwar folgten am Dienstag rote Vorzeichen. Verluste von etwa 2,1 Prozent halten sich aber noch im Rahmen und dürften größtenteils auf Gewinnmitnahmen zurückzuführen sein. Der Aufwärtstrend an sich gerät dadurch bisher noch nicht in Gefahr und es darf darauf gehofft werden, dass wird in absehbarer Zeit neue Hochs zu Gesicht bekommen werden. Zwar kann es nie eine Garantie für steigende Kurse geben. Da ist die Plug-Power-Aktie keine Ausnahme. Der Titel befindet sich aber in einer äußerst bequemen Ausganssituation und grüne Vorzeichen wären in den nächsten Tagen in jedem Fall keine Überraschung.





