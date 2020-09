Plug Power Aktie: Ein satter Sprung mit Grund!

Weitere Suchergebnisse zu "Plug Power":

Was für ein Wochenstart für Plug Power an der Börse: Nachdem die Aktie des US-amerikanischen Brennstoffzellen-Produzenten lange Zeit nur den Weg nach unten kannte, legten die Papiere seit Freitag einen heftigen Sprung nach oben aufs Parkett. Bei lediglich 9,23 Euro wurde die Plug Power-Aktie vor dem Wochenende zeitweilig gehandelt, rund 11,30 Euro waren es am frühen Dienstagmorgen, bevor es wohl zu ersten Gewinnmitnahmen kam. Dennoch: Wie ist der Kurssprung um mehr als 20 Prozent innerhalb von knapp zwei Handelstagen zu erklären?

Es ist wohl vor allem eine neue Einschätzung durch die Privatbank Morgan Stanley, die Plug Power derart Auftrieb verlieh. Laut Medienberichten erhöhte Analyst Stephen Byrd seine Umsatzprognose für das US-Unternehmen bis 2024 von 1,2 auf jetzt 1,3 Milliarden Dollar. Als Grund für die Neubewertung nannte Byrd laut der Anlegerseite Der Aktionär „das gestiegene Vertrauen in die Tatsache, dass Plug Power sein Fahrzeug-Brennstoffzellengeschäft weiter ausbauen wird“. Das Kursziel für die Plug Power-Aktie erhöhte Morgan Stanley in der Folge deutlich von 10,25 Dollar auf 14,00 Dollar. Nach einem Kurssprung um 13 Prozent notierten die Papiere zum Handelsschluss an der Nasdaq Montagnacht bei 13,20 Dollar.

In der Tat häuften sich zuletzt die guten Nachrichten rund um Plug Power: So stellte das Unternehmen in der Vorwoche Corine Dubruel als Vice President und Managing Director für Europa vor. Die Managerin, die zuvor unter anderem bei General Electric und ABB in den Bereichen Strategie, Geschäftsentwicklung, Vertrieb und Marketing tätig war, soll verstärkt Initiativen umsetzen, um die Präsenz von Plug Power in Europa zu stärken. Zudem wird sie die strategischen und kommerziellen Partnerschaften des Unternehmens leiten, „um die Wasserstofferzeugung und die Flüssigwasserstoffwirtschaft in Europa voranzutreiben“, wie es heißt. Zudem hat das Unternehmen mit dem DAX-Konzern Linde jüngst ein Memorandum of Understanding (MOU) zur Erprobung des ProGen-Brennstoffzellenmotors von Plug Power in deren Lkw-Flotte unterzeichnet.

