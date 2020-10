Plug Power Aktie – oder Nel Asa und Ballard?

Weitere Suchergebnisse zu "Nel ASA":

Plug Power ist vielen Investoren in Deutschland noch immer recht unbekannt. Im Vergleich zu den Konkurrenten von Nel Asa oder Ballard Power sind die US-Amerikaner lange Zeit hinterhergelaufen. Nun hat sich die Sache gedreht: Plug Power hast auch am Dienstag mit mehr als 3 % Plus den stärksten Eindruck hinterlassen.

Das ist kein Wunder: Das Kursziel ist für Plug Power deutlich attraktiver als bei Ballard Power und Nel Asa. Die Hintergründe sind recht eindeutig und “sicher”.

Keine Unsicherheit

Im Vergleich zu Ballard Power hat Plug Power keine nennenswerte Unsicherheit hervorgebracht. Ballard Power kämpft immer wieder mit einem Abwärtsimpuls und damit, dass der Kurs der Aktie nicht auf weniger als 11,50 Euro nach unten sackt.

Noch schlechter sind bisweilen die Aussichten bei und für Nel Asa. Das norwegische Unternehmen hängt aktuell mit seinem Wohl und Wehe recht klar an dem US-Konzern Nikola. Nikola hat einen klaren Betrugsverdacht überstehen müssen, nachdem ein Hedgefonds angriff.

Nun allerdings erholt sich Nikola langsam wieder und zieht auch Nel Asa mit nach oben. Nichts von alledem sehen Investoren allerdings bei Plug Power. Die Aktie hat die wichtige Marke bei 10 Euro schon lange überwunden und befindet sich auf dem Weg zu einem enormen Kursziel.

Nachdem die Notierungen auch am Dienstag den höchsten Kurs seit 15 Jahren eingenommen haben und sich nun in Richtung von 15 Euro schieben, winken sogar die runden 20 Euro. Dies wären noch einmal mehr als 40 % Potenzial für den Wert. Hindernisse sind kaum in Sicht und technische Analysten sind bzw. bleiben begeistert. Der GD200 als wichtiger Signalgeber ist mehr als 50 % entfernt. Das ist der Unterschied zu Ballard Power oder Nel Asa…





Vergessen Sie alles bisher Dagewesene!

Diese unscheinbare deutsche Aktie wird in Zukunft nur noch steigen … deshalb sollten Sie auf gar keinen Fall zögern und sofort investieren. Denn dieses eine Unternehmen besitzt jetzt die Schlüsseltechnologie, die das Internet der Zukunft benötigt.