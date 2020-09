Plug-Power-Aktie: Der nächste Coup!

Wer die Plug-Power-Aktie im Portfolio hat, hatte in diesem Jahr wahrlich wenig Grund, sich zu beschweren. Die Aussichten auf sprudelnde Gewinne in der Zukunft sowie gute Nachrichten am laufenden Band sorgten für einen Höhenrausch bei den Aktienkursen. Seit Jahresbeginn betragen die Zugewinne nun schon mehr als 130 Prozent. Jüngst erreichte die Rallye jedoch bei 12,10 Euro ihr vorläufiges Ende und es vollzieht sich eine schmerzhafte Korrektur. Die Aktionäre dürften darauf hoffen, dass gute Nachrichten schnell für ein Ende des kurzfristigen Abwärtstrends sorgen.

Schlecht waren die Meldungen vom Freitag nicht. Wie „Der Aktionär“ berichtet, stieg der Hedgefonds D.E. Shaw bei Plug Power ein und sicherte sich gleich fünf Prozent des Unternehmens. Die Beteiligung soll rein passiver Natur sein, Eingriffe irgendeiner Art in die Führung des Konzerns sind also nicht vorgesehen. Vermutlich wollte man sich aufgrund der vergleichsweise niedrigen Kurse schnell mit Anteilen eindecken. Selbst wenn das der Fall sein sollte, spricht daraus aber in jedem Fall das Vertrauen, dass es langfristig weiter nach oben gehen wird.

Unter dem Strich ist es also durchaus eine positive Nachricht, die wir am Freitag in Sachen Plug Power zu hören bekamen. Es reicht aber nicht aus, um die Anleger schon wieder in Euphorie zu versetzen. So ging es schließlich bis zum Abend mit den Kursen um etwa 1,3 Prozent abwärts und die 10-Euro-Marke wird der Titel wohl auch zum Wochenende verpassen. Mit Blick auf die Charttechnik sind weitere Kursabschläge in Richtung 9 Euro im Bereich des Möglichen. Langfristig bleiben die Aussichten dessen ungeachtet aber unverändert gut.





