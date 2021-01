Plug Power Aktie: Das ist erstaunlich!

Weitere Suchergebnisse zu "Plug Power":

Sicherlich, die Aktie von Nel ASA hat 2020 enorm zugelegt, rund 230 Prozent waren es zwischen Januar und Dezember des Vorjahres. Bei Ballard Power betrug der Aufschlag immerhin gut 150 Prozent. Plug Power, US-Brennstoffzellen-Spezialist, ließ beide Wettbewerber jedoch weit hinter sich. Mehr als 900 Prozent betrug das Jahresplus 2020, und das neue Jahr hätte für die Aktie von Plug Power zunächst kaum besser beginnen können. Das ist erstaunlich.

Aktie von Plug Power legt 2021 weiter zu





Auf bis zu 28,59 Euro, ein Aufschlag von mehr als fünf Prozent, verbesserte sich der Kurs der Anteilscheine von Plug Power am ersten Handelstag des Jahres. Zum Mehrjahreshoch von 31 Euro an Weihnachten fehlte nicht mehr allzu viel. Am späten Nachmittag dann kam es jedoch zu einer deutlichen Korrektur. Was die Aktie bis dahin antrieb, vom freundlichen Marktumfeld einmal abgesehen, ist unklar. Die bislang letzte, potenziell kurstreibende Meldung aus dem Unternehmen liegt immerhin schon drei Wochen zurück.

Damals verkündete Plug Power eine erweiterte Kooperation mit dem US-Handelsriesen Walmart. Demnach setzt der Konzern bei seiner Materialtransportflotte an mehreren Standorten schon seit 2010 auf Wasserstoff-Systeme von Plug Power. Mehr als 9.500 GenDrive-Fahrzeuge mit Brennstoffzellenantrieb habe Walmart in mittlerweile 37 Vertriebszentren in Nordamerika in Dienst gestellt, hieß es. Nun rüste der Partner die Fahrzeuge in seinem E-Commerce-Netzwerk um. Die ersten Bereitstellungen erfolgten laut Plug Power im August 2020, weitere seien für 2021 geplant.

USA fördern die Brennstoffzelle





Doch noch ein weiterer Umstand verlieh der Aktie von Plug Power Mitte Dezember regelrecht Flügel: Damals wurde bekannt, dass nachhaltige Technologien und Transportmittel in den USA massiv gefördert werden sollen. Laut Medienberichten werde das US-Energieministerium knapp 130 Millionen US-Dollar zur Verfügung stellen – insbesondere im Bereich der Brennstoffzellen-Technologie. Dass sich Plug Power im Heimatmarkt einen Teil der Fördersumme sichern wird, davon ist auszugehen.





