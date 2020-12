Plug Power Aktie: Das ist die Kapitalrendite!

Weitere Suchergebnisse zu "Plug Power":

Im 3. Quartal erzielte Plug Power (NASDAQ:PLUG) einen Umsatz von $106,99 Mio. Die Erträge stiegen um 8,82 %, aber Plug Power meldete immer noch einen Gesamtverlust von $28,66 Millionen. Im 2. Quartal erzielte Plug Power einen Umsatz von $68,07 Millionen, aber das Ergebnis zeigte einen Verlust von $26,34 Millionen.

Was ist die Rendite auf das eingesetzte Kapital?

Änderungen bei den Gewinnen und Umsätzen weisen auf Verschiebungen bei der Kapitalrendite von Plug Power hin, einem Maß für den jährlichen Gewinn vor Steuern im Verhältnis zum eingesetzten Kapital eines Unternehmens. Im Allgemeinen deutet ein höherer ROCE auf ein erfolgreiches Wachstum eines Unternehmens hin und ist ein Zeichen für einen höheren Gewinn pro Aktie in der Zukunft. Im dritten Quartal verzeichnete Plug Power einen ROCE von -0,05%.

Es ist wichtig zu beachten, dass der ROCE die vergangene Performance bewertet und nicht als Vorhersageinstrument verwendet wird. Er ist ein gutes Maß für die jüngste Leistung eines Unternehmens, aber verschiedene Faktoren könnten die Erträge und Umsätze in der nahen Zukunft beeinflussen.

Der ROCE ist eine wichtige Kennzahl für den Vergleich von ähnlichen Unternehmen. Ein relativ hoher ROCE zeigt, dass Plug Power potenziell mit einer höheren Effizienz arbeitet als andere Unternehmen in seiner Branche. Wenn das Unternehmen mit seinem aktuellen Kapital hohe Gewinne erwirtschaftet, kann ein Teil dieses Geldes in mehr Kapital reinvestiert werden, was im Allgemeinen zu höheren Renditen und einem Wachstum des Gewinns pro Aktie führt.

Im Fall von Plug Power zeigt die ROCE-Kennzahl, dass die Höhe der Vermögenswerte dem Unternehmen möglicherweise nicht hilft, höhere Renditen zu erzielen. Investoren sollten dies in Betracht ziehen, bevor sie langfristige Finanzentscheidungen treffen.

Q3 Ergebniszusammenfassung

Plug Power meldete für das 3. Quartal einen Gewinn pro Aktie von $-0,04/Aktie und übertraf damit die Prognosen der Analysten von $-0,07/Aktie.





