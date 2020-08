Plug Power Aktie: Die ganze Wahrheit

Weitere Suchergebnisse zu "Plug Power":

Liebe Leser,

Plug Power ist eine Sensation. Das Unternehmen hat nach seiner Zahlenpräsentation vor fast zwei Wochen nun verspätet aufgeholt. Es ging an den Börsen um weitere gut 7 % aufwärts. Die Aktie holte den höchsten Kurs der vergangenen zehn Jahre. Ich meine, dass es kurzfristig (!) weiter nach oben gehen kann.

Das Unternehmen hatte im zweiten Quartal den Umsatz um gut 18 % gesteigert und erreichte 68 Millionen Dollar. Diese enorme Summe zeigt, in welche Richtung es in diesem Jahr für den Konzern gehen wird. Ich hatte darüber bereits vor gut 14 Tagen geschrieben. Die Umsätze insgesamt sind für das erste Halbjahr sogar um fast 50 % gstiegen.

Der Verlust des Unternehmens hat sich selbst im Corona-Halbjahr etwas reduziert, der Quartalsverlust reduzierte sich sogar von -18,1 Millionen Dollar auf -8,7 Millionen Dollar. Die Aktie ist seither in einem starken Modus und konnte nun das nächste Highlight präsentieren.

Der Kurs stieg in den vergangenen fünf Tagen um mehr als 27 %, in einem Monat damit um 46,5 %. Der Wert hat in den zurückliegenden drei Monaten einen Aufschlag von 201 % geschafft. Unter dem Strich also sind die Zeichen bestens.

Plug Power hat den höchsten Kurs der vergangenen mehr als 10 Jahre erreicht. Der Trend ist unübersehbar um Dimensionen besser als bei der Konkurrenz von Ballard Power oder von Nel Asa und ITM Power. Die US-Amerikaner hatten zudem zwei Unternehmen aus der Wasserstoff-Branche gekauft und damit diesen Sektor bestens ausgebaut. Dies scheint der entscheidende Schritt gewesen zu sein, um zumindest das Vertrauen der Investoren zu gewinnen.

An den Märkten hat die Aktie damit die eigenen Ambitionen unterstrichen. Der Umsatz soll bis zum Jahr 2024 auf 1,2 Milliarden Dollar klettern. Damit ist auch die Bewertung von Plug Power jetzt schon deutlich günstiger als bei der Konkurrenz. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) könnte dann eine Dimension von etwa 4 bis 5 erreicht haben. Dies ist eine Bewertung, die um den Faktor 4 bis 5 wiederum günstiger ist als bei der Konkurrenz.

Die Chancen in der gesamten Branche schätze ich stets als etwas geringer als – die Börsen übertreiben, insofern der Sektor nur von den Subventionen lebt. Die Hoffnung, es könnte für einige Unternehmen ein Multi-Milliarden-Geschäft geben, kann ich nicht teilen. Dennoch: Zumindest für Trader eröffnet Plug Power offensichtlich eine deutlich bessere Chance als alle anderen Werte der Branche. Am 26. August wird Nel Asa berichten. Die Zahlen werden vermutlich bei weitem nicht so überraschend gut ausfallen wie für die US-Amerikaner. Es gibt Chartanalysten und technische Analysten, die zumindest 15 Euro als denkbares Kursziel ausrufen. Möglich scheint bei Plug Power alles…





