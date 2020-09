Plug Power-Aktie – Ziemlich selbstbewusst!

Weitere Suchergebnisse zu "Plug Power":

Diese Aktie beweist Stärke! Andere “Wasserstoff-Aktien” verbuchen Gewinnmitnahmen oder stärkere Kursverluste! Doch die Aktie von Plug Power hält sich stabil am erreichten Niveau! Anleger scheinen hier dem CEO, Andy Marsh, von Plug Power zu vertrauen. Denn dieser zeigte sich in den vergangenen Wochen ausgesprochen zuversichtlich und selbstbewusst! In einem Gespräch mit dem Online-Portal BENZINGA!

Marsh wies dabei daraufhin, dass Plug Power mehr Wasserstoff-Stationen gebaut habe als andere Unternehmen auf der Welt! Er wies auch auf die ehrgeizigen Pläne von Plug Power im Bereich Straßenfahrzeuge hin sowie auf die Kooperation mit Amazon! Weiterhin machte er Hoffnung, dass Plug Power im Jahr 2024 einen Umsatz von 1,2 Milliarden US-Dollar erzielt – hiervon rund 200 Millionen US-Dollar aus dem Bereich der Wasserstoff-Fahrzeuge!

Eines sollte Anlegern allerdings auch klar sein. Hier ist Geduld gefragt. Aufgrund der hohen Marktkapitalisierung ist schon viel Zukunft vorweggenommen! Die Plug Power-Aktie scheint sich jedoch sehr stabil am erreichten Niveau zu halten. So notiert der Wert über der 50-Tage-Linie in einem seit März 2020 laufenden Aufwärtstrendkanal! Solange dieser Trendkanal intakt ist, sind Rücksetzer generell aus charttechnischer Sicht auf kurzfristige Kaufsignale zu beobachten!

Derzeit wird zudem die überkaufte Chartsituation der vergangenen Wochen abgebaut. Die aktuelle Konsolidierung und Seitwärtsbewegung ist daher nur gesund und ein normales Marktverhalten. Ein kräftiger Rutsch oder gar eine Gipfelbildung zeigt sich derzeit nicht – und selbst ein Fall unter die 50-Tage-Linie wäre zwar kurzfristig negativ zu interpretieren. Doch kurze kräftige Rücksetzer im Aufwärtstrend dürften aufgefangen werden!

from

Finanztrends by Stefan Salomon

