Plug-Power-Aktie: Wie konnte das nur passieren?

Nach einem regelrechten Kursschock am Mittwoch haben die Anleger von Plug Power noch immer keine Gelegenheit zum Durchschnaufen. Am Donnerstag mussten sie stattdessen erneut Kursverluste in Höhe von 1,7 Prozent verkraften. Zwar ging es mit den Kursen bis zum Nachmittag noch aufwärts, die leichten Zugewinne konnten aber bis Handelsschluss nicht verteidigt werden. Somit zieht sich die Korrekturwelle weiter fort und der genaue Grund dafür kann bisher nicht endgültig festgemacht werden.

Ins Auge sticht jedoch, dass derzeit mehrere Aktien aus dem Bereich der erneuerbaren Energien mit Verlusten zu kämpfen haben. Neben Plug Power ging es auch den Aktien von JinkoSolar und Bloom an den Kragen. Teilweise mussten diese sogar noch höhere Kursverluste wegstecken. Es ist gut möglich, dass die Aktionäre sich angesichts steigender Corona-Zahlen und einer sich daraus abzeichnenden neuen Krise in Sicherheit bringen wollen und deshalb Gewinne in die Tat umsetzen.





Vergessen Sie alles bisher Dagewesene!

Diese unscheinbare deutsche Aktie wird in Zukunft nur noch steigen … deshalb sollten Sie auf gar keinen Fall zögern und sofort investieren. Denn dieses eine Unternehmen besitzt jetzt die Schlüsseltechnologie, die das Internet der Zukunft benötigt.