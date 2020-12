Plug Power Aktie: Wenn’s läuft, dann läuft’s!

Weitere Suchergebnisse zu "Plug Power":

Hoffnungsträger – dieser Begriff passt aktuell zur Plug Power Aktie. So gehört die Wasserstoff-Aktie von Plug Power laut Meldung des Finanzportals „finanzen.net“ vom Dienstag zu den Hoffnungsträgern an der Börse. Demnach berechtige der Kursverlauf der Plug Power Aktie zu hohen Erwartungen. Dafür gibt es aus Sicht der Börsianer sehr viele gute Gründe.

Stichwort: Megatrend Wasserstoff. Laut Bericht des Börsenmagazins „deraktionaer.de“ startet die britische Regierung eine Wasserstoff-Offensive. Damit sind Investitionen von Milliarden-Höhe in die Wasserstoff-Branche gemeint. Denn so will das Königreich den Energie-Sektor nachhaltig umgebauen. Davon könnten auch Plug Power und die Plug Power Aktie profitieren. Auch das Chart-Bild der Plug Power Aktie überzeugt die Analysten. Denn den Trend der Plug Power Aktie hält man demnach für stabil.





