Plug Power Aktie: Wahnsinn!

Plug Power hat am Mittwoch einen erheblichen Rücksetzer erlitten. Die Aktie musste mit einem weiteren kräftigen Abschlag nun sogar die vormalige Grenze von 20 Euro durchkreuzen. Dennoch bleibt es ein Wahnsinn, welchen Weg der Wert genommen hat. Die Aktie ist in einem Aufwärtstrend, der seinesgleichen sucht. Der Wert konnte in den vergangenen vier Wochen mehr als 67 % Plus verzeichnen.

Es gibt keinen Zweifel daran, dass der Aufwärtstrend nicht nur intakt ist, sondern außergewöhnliche Stärke zeigt. Die Aktie hat innerhalb eines Jahres sogar 476 % gewonnen. Hintergrund bleibt nun für die jüngste Aufwärtsfahrt der Sieg von Joe Biden im US-Wahlkampf. Der neue Präsident wird in den Klima- und Umweltschutz investieren müssen.

Das Unternehmen Plug Power ist einer der ganz großen Werte der Branche. Es dürfte davon profitieren, wie stark die neue Regierung in die Wasserstoff- und Brennstoffzellen-Industrie investieren muss. Ab dem 20. Januar versucht die Biden-Administration, die USA zurück in die UN-Klimaschutzgruppe zu bringen. Dafür muss der CO-2-Ausstoß reduziert werden.

Es ist wahrscheinlich, dass Plug Power jetzt unter Gewinnmitnahmen leidet. Die Angst vor einer Kehrtwende der neuen Administration hat offenbar hier zu Gewinnmitnahmen geführt. Grundlos: Die Tendenz ist weiterhin positiv. Gleichfalls positiv ist das charttechnische Bild, wenn die Notierungen die Marke von 20 Euro wieder überwinden. Dann ist zumindest der Weg bis zu den runden 25 Euro frei. Selbst dann bestünden wieder beste Chancen: 30 Euro bleiben als Kursziel.

Technische Analysten sind ohnehin der Meinung, die Aktie befände sich in einem exzellenten Hausse-Modus. Die 200-Tage-Linie ist weiterhin mehr als 60 % entfernt. Dies kann zu ganz neuen Impulsen führen – und das auch noch kurzfristig, wie sich zeigen lässt.





