Plug Power-Aktie – Verkaufen, halten oder kaufen?

Weitere Suchergebnisse zu "Plug Power":

Eine Aktie, die sich seit Anfang 2019 mehr als verzehnfacht hat: Die Plug Power-Aktie! Und ausgehend vom Crash-Tief im März 2020 bei einem Stand von rund 2,70$ bis auf rund 13$ hochgearbeitet hat! Die Marktkapitalisierung ist regelrecht explodiert! Am aktuellen Niveau sind weiterhin viele Marktteilnehmer grundsätzlich von Plug Power überzeugt – vor allem aus langfristiger Sicht! Immerhin ist das Wachstum des Unternehmens Plug Power durch die jüngsten News bestätigt worden – und die Zuversicht des Managements ist ungebrochen. So will Plug Power bis 2024 den Umsatz mehr als verzehnfachen und eine Größenordnung von 1 bis 1,2 Milliarden US-Dollar erreichen!

Für eine Pause im Trend spricht jedoch die Chartanalyse! So wurde ein weiteres Kursziel, die obere Begrenzung eines Aufwärtstrendkanal erreicht! Diese obere Begrenzung fungiert in der Regel als starke Widerstandslinie! Der RSI zeigt hohe Werte an, kann aber nicht mit neuen Tops im Indikator auch die neuen Tops im Kurs bestätigen – ein Warnsignal! Zudem notiert der MACD auf einem sehr hohen Niveau – welches in der Vergangenheit stets zu Gewinnmitnahmen reizte. Und der prozentuale Abstand zwischen der 200-Tage-Linie und dem Kurs notiert auf extremen 150%! Rücksetzer wären so am wahrscheinlichsten! Diese dürften aber spätestens im Bereich der 50-Tage-Linie wieder aufgefangen werden!





Vergessen Sie alles bisher Dagewesene!

Diese unscheinbare deutsche Aktie wird in Zukunft nur noch steigen … deshalb sollten Sie auf gar keinen Fall zögern und sofort investieren. Denn dieses eine Unternehmen besitzt jetzt die Schlüsseltechnologie, die das Internet der Zukunft benötigt.