Plug Power Aktie: Und nun?

letzte Woche berichteten unsere Autoren, wie es derzeit um Plug Power bestellt ist. Hier ihr Fazit:

Der Stand! Mit Plug Power verbanden sich zuletzt viele Anleger-Hoffnungen. Doch diese Woche gab es einen echten Dämpfer. Warum? Die Entwicklung! Dass Airbus sich als Partner für seine Wasserstoff-Pläne den Automobilzulieferer ElringKlinger ausgesucht hat – und eben nicht Plug Power – hat diese Hoffnungen enttäuscht. Auch der erste Flug eines Flugzeugs mit Wasserstoffmotor – geliefert vom Konkurrenten PowerCell – lief nicht so erfolgreich wie geplant, so dass es von dieser Seite aus derzeit wohl auch nicht zu einen kurstreibenden Hype kommen wird. Immerhin aber konnte sich der Börsenwert seit dem 20. September um fast ein Viertel erhöhen und im letzten halben Jahr ging es um mehr als 200 Prozent nach oben. Die Analystenmeinungen! In den letzten zwölf Monaten gab es 5 Einstufungen “Buy”, 2 “Hold” und 0 „Sell” und im letzten Monat gab es 0 Buy, 1 Hold und 0 Sell-Bewertungen. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 9,79 USD, die Aktie könnte vom letzten Schlusskurs (16,27 USD) aus also um -39,82 Prozent fallen. Der Ausblick! Nun muss sich zeigen, ob Plug Power mit seiner Arbeit an der Entwicklung einer Brennstoffzelle für Wasserstoff-Flugzeuge die erhofften Erfolge erzielen kann. In jedem Fall könnte es aber noch eine Weile dauern.

Was wird es bei Plug Power weiter Neues geben? Wir bleiben für Sie dran.





