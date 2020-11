Plug Power Aktie: Überzeugende Zahlen!

Weitere Suchergebnisse zu "Plug Power":

Liebe Leser,

letzte Woche berichteten unsere Autoren, wie es derzeit um Plug Power bestellt ist. Hier ihr Fazit:

Der Stand! Die Zahlen haben überzeugt und es läuft rund bei Plug Power. Die Entwicklung! Wohl nicht zuletzt weil die Vorstellung der jüngsten Quartalszahlen die Ableger und Analysten überzeugt zu haben scheint, gab es ein neues Mehrjahreshoch und dann bei 21,17 Euro in dieser Woche in Frankfurt einen Höchststand. Laut der Zahlen hat Plug Power im dritten Quartal einen Rekordumsatz von 125,6 Millionen US-Dollar brutto erzielt, wenn auch der Betriebsverlust auf aktuell 27,5 Millionen Dollar gestiegen ist. Plug Power will zudem bis 2024 einen Jahresumsatz von 1,2 Milliarden US-Dollar generieren, bei einem bereinigtem Ergebnis von mehr als 200 Millionen US-Dollar vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen. Wohl auch deshalb hat etwa Cannaccord Genuity das Kursziel von 13,00 auf 25,00 US-Dollar fast verdoppelt und schon am Montag wurde dies in New York bei 24,45 US-Dollar fast erreicht. Die Stimmung! In den sozialen Netzwerken war die Stimmung in den letzten Tagen meist positiv, doch in den letzten Tagen ging es meist um negative Themen. In den letzten Wochen gab es keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Plug Power in Social Media und keine grundlegende Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Auch wurde über Plug Power unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal.

Was wird es bei Plug Power weiter Neues geben? Wir bleiben für Sie dran.





