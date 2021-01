Plug Power Aktie: Traumziel

Weitere Suchergebnisse zu "Plug Power":

Plug Power hat am Morgen nach der Inauguration von Joe Biden zunächst verhalten den Weg in den Tag gefunden. Dennoch befindet sich das Papier auf dem Weg zu einem wohl unglaublichen Traumziel, so die Analysten. Denn der Titelgewann in den vergangenen Tagen noch einmal stärker dazu als ohnehin im stärksten Trend der zurückliegenden 15 Jahre.

Die Aktie hat innerhalb einer Woche insgesamt 13 % verloren – dies allerdings waren nur Gewinnmitnahmen, wie sich schnell zeigte. Denn das Gesamtergebnis der zurückliegenden 2 Wochen liegt bei 72 %! Seit Jahresanfang konnte Plug Power großartige 94 % aufsatteln und das Gesamtergebnis für ein halbes Jahr auf immerhin 573 % nach oben treiben.

Warum? Plug Power sitzt in den USA und ist als Wasserstoff- und Brennstoffzellen-Unternehmen nach Ansicht der Börse und auch von wirtschaftlichen Beobachtern sicherlich der Wert, der am stärksten von den Klimaschutz-Programmen profitieren dürfte.

Dabei hat der Kurs nun die Marke von 58,50 Euro fest im Visier. Zahlreiche Beobachter und Analysten vermuten hier das Allzeithoch – dies stimmt nicht ganz. Denn Plug Power hat eine lange Tradition in der New Economy gehabt. Dennoch: Dies ist der höchste Kurs der vergangenen 15 Jahre gewesen.

Nur zur Erinnerung: Am 9. Februar 2017, also vor vier Jahren, notierte Plug Power auf dem Tief von 83 Cent. Es ging um gut 6.000 % aufwärts.

Aktuell sind die Notierungen wirtschaftlich betrachtet noch zu hoch bewertet – die Aufträge aus den USA werden noch kommen. Das Wettrennen um die Biden- und Bundesstaaten-Töpfe beginnt. Dennoch hat Plug Power unter den große Playern am Markt die stärkste Stellung inne, allein schon deshalb, weil der Wert den Heimatvorteil hat.

In den kommenden Tagen wird es daher rund um diese Aktie im Umfeld der gesamten Branche spannend.





Vergessen Sie alles bisher Dagewesene!

Diese unscheinbare deutsche Aktie wird in Zukunft nur noch steigen … deshalb sollten Sie auf gar keinen Fall zögern und sofort investieren. Denn dieses eine Unternehmen besitzt jetzt die Schlüsseltechnologie, die das Internet der Zukunft benötigt.