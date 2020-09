Plug-Power-Aktie: Steht jetzt der Crash bevor?

Eigentlich schien für Plug Power zuletzt alles reibungslos zu laufen. Das Unternehmen konnte von hervorragenden Aussichten profitieren und auch die Analysten bescheinigten dem Titel eine glorreiche Zukunft. Jüngst konnte die Plug-Power-Aktie sogar noch Profit aus der Schwäche der Mitbewerber schlagen. Die Euphorie scheint ihren Höhepunkt mittlerweile jedoch überschritten zu haben. Darauf deuten zumindest die aktuellen Kursentwicklungen hin, welche den Anlegern alles andere als Grund zum Feiern geben dürften. Der schier endlose Höhenflug fand am Montag sein vorläufiges Ende und am Dienstag gab es leider noch keinen Grund für eine Entwarnung.

Schlechte Nachrichten gab es zu Plug Power in den letzten Tagen nicht. Tatsächlich ist es um das Unternehmen eher ruhig geworden. Nachdem der Nikola-Chef kurz nach schweren Betrugsvorwürfen das Handtuch warf, geriet aber die gesamte Branche unter Druck und Plug Power konnte sich dagegen kaum wehren. Zwar fielen die Verluste weniger heftig aus als bei manch anderem Titel, sie waren aber dennoch spürbar. Aufhorchen lässt die Tatsache, dass die Talfahrt am Dienstag nicht aufhörte, während nahezu alle anderen Aktien aus dem Wasserstoff-Sektor sich an diesem Tag etwas erholen konnten.

Nicht unwahrscheinlich ist, dass die Anleger die aktuelle Situation nutzen, um Gewinne in die Tat umzusetzen. Wenngleich Plug Power von den Geschehnissen rund um Nikola kaum tangiert wird, so sehen doch manche Beobachter dadurch dunkle Wolken aufziehen. Zu hoffen bleibt da eigentlich nur, dass wir schon bald wieder positive Nachrichten zu hören bekommen, die wieder für neuen Rückenwind sorgen können. Vielleicht ist es schon am Donnerstag soweit, wenn der Konzern zum zweiten virtuellen Symposium einlädt und über aktuelle Trends in Sachen Wasserstoff philosophiert.





Vergessen Sie alles bisher Dagewesene!

Diese unscheinbare deutsche Aktie wird in Zukunft nur noch steigen … deshalb sollten Sie auf gar keinen Fall zögern und sofort investieren. Denn dieses eine Unternehmen besitzt jetzt die Schlüsseltechnologie, die das Internet der Zukunft benötigt.