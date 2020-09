Plug Power-Aktie – Stabil – doch Impulse fehlen!

Weitere Suchergebnisse zu "Plug Power":

Pausen und Konsolidierungen gehören zur Börse einfach dazu! Doch solange Aktien im Aufwärtstrend verlaufen, sind entsprechende Verschnaufpausen im Trend noch kein Grund, um gleich die gesamte Position glattzustellen! Für Wasserstoff-Aktien gilt zudem, dass die Volatilität enorm ist! Starke Schwankungen müssen hier eingeplant werden! Auf der anderen Seite ist es durchaus auch einmal sinnvoll, an erreichten Kurszielen zumindest Teilgewinne aktiv mitzunehmen! Insbesondere dann, wenn sich ein Wert schon verzehnfacht hat! So wie die Titel von Plug Power. Der Wert konnte im August nochmals weiter zulegen und erreichte hier die obere Bandbreite eines seit März 2020 laufenden Aufwärtstrendkanals. Dieser Widerstandsbereich wird in der Regel selten geknackt – insbesondere nach einem längeren Aufwärtstrend.

Grundsätzlich wäre in der Plug Power-Aktie mit einer Konsolidierung zu rechnen. Die Standardindikatoren zeigen extrem überkaufte Bereiche an. Der Wert ist mehr als gut gelaufen! Mit einem prozentualen Abstand zwischen Kurs und der 200-Tage-Linie von 137% besteht eher Korrekturbedarf. Derzeit hält sich der Wert nach leichten Gewinnmitnahmen jedoch stabil. So könnte der Wert vorerst seitwärts laufen – denn aktuelle Impulse fehlen.

