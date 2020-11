Plug Power Aktie: Sensation!

Weitere Suchergebnisse zu "Plug Power":

Plug Power hat gestern eine wahre Sensation fabriziert. Der Kurs hat eine Grenze überwunden, dies seit vielen Jahren nicht einmal mehr ansatzweise in Sicht war. Das erste Kursziel der vergangenen Tage in der Biden-Rallye, wie Analysten den Sprint genannt haben, ist nun schon erobert. Das nächste Kursziel ist in Sichtweite.

Die Sensation

Das Unternehmen konnte am Donnerstag mit dem Plus von mehr als 3 % nun die Marke von 20 Euro überwinden. Damit ist die letzte Hürde in einem überragenden Aufwärtstrend nun auch noch genommen. Schon jetzt sieht es so aus, als könne die Aktie nun auch die nächste runde Marke avisieren.

Die findet sich in Höhe von 25 Euro und ist vergleichsweise weit entfernt – auf den ersten Blick. Es errechnet sich allerdings ein Kurspotenzial von nur 20 %. Dies ist angesichts der jüngsten Kursgewinne wiederum nicht allzu viel.

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Plug Power?

Innerhalb der vergangenen fünf Tage vor dem Wochenende ist der Titel um mehr als 38 % (!) nach oben gestiegen. Dies wiederum erhöht das 3-Monats-Ergebnis auf über 100 %. Hintergrund der jüngsten Bewegung ist die Hoffnung, die neue US-Regierung würde den Klimaschutz nicht nur mit warmen Wahlwerbe-Worten fördern, sondern auch die nächsten Schritte avisieren.

Das heißt konkret: Der Wasserstoff- und Brennstoffzellen-Bereich müsste Aufträge erhalten und eventuell auch Subventionen für die weitere Entwicklung. Dies gilt dann vor allem für den US-Konzern Plug Power. Schon aus diesem Grund ist das Unternehmen nun die Nr. 1 in dem Sektor geworden und verfügt über die glänzenden Aussichten, von denen hier die Rede ist.

Charttechniker und technische Analysten sind gleicher Meinung. Auch der GD200 oder die 90-Tage-Linie wie auch das Momentum und die relative Stärke deuten einen weitergehenden Kursausbruch nach oben an. Wie weit kann es nach dieser Rallye noch gehen?

Von Frank Holbaum - 13. November 2020

