Plug Power Aktie: Sensation!

Weitere Suchergebnisse zu "Plug Power":

Plug Power ist in den vergangenen Tagen eine wahre Sensation gelungen. Der Wert ist nun am Montagmorgen noch einmal mit einem Raketenstart in eine Woche gegangen, die extrem viel verspricht. Gleich zum Handelsauftakt wurden mehr als 6,8 % Kursgewinn erzielt. Die Aktie schnellte teilweise auf fast 16,80 Euro nach oben. Dies wäre ein neues 15-Jahres-Top. Der Hintergrund ist einleuchtend.

Plug Power: Neues Kursziel

Das neue Kursziel von Plug Power ist damit nicht nur definiert, sondern auch realistisch: 20 Euro sollten aus Sicht von Analysten mindestens in den kommenden Sitzungen möglich sein, wenn der aktuelle Lauf sich schlicht fortsetzt.

Die Aktie profitiert vor allem von der Freude der US-Börsen über die Wahl von Joe Biden. Konkret wird hier mit hoher Sicherheit die nächste US-Regierung in den Bereich der alternativen Medien mehr Geld investieren müssen als bis dato vorgesehen. Biden möchte das Klimaschutzabkommen erneut anschieben und die USA teilnehmen lassen.

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Plug Power?

Dementsprechend wird die Branche schon aus politischen Gründen mehr Förderung erhalten. Plug Power sitzt in den USA. Dies deutet darauf, dass hier die Umsätze in den kommenden Jahren massiv steigen werden. Ohnehin ist die Aktie von Plug Power im Hinblick auf das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) günstiger als die Konkurrenz.

Dies könnte zu einem außergewöhnlichen Ausbruch führen. Die Aktie dürfte in den kommenden Wochen ggf. auf das Kursziel von 20 Euro zumarschieren können. Hindernisse und Hürden sind dabei nicht in Sicht, so die Analysten vor allem der Charttechnik. Die technischen Analysten sind gleichfalls der Meinung, die Aktie habe jede Form der Unterstützung.

Der Titel hat in jeder zeitlichen Dimension den Aufwärtstrend bestätigt und kann in den kommenden Wochen beispielsweise auch den GD200 noch weiter als ohnehin 50 % hinter sich lassen.

Von Frank Holbaum - 9. November 2020

Vergessen Sie alles bisher Dagewesene!

Diese unscheinbare deutsche Aktie wird in Zukunft nur noch steigen … deshalb sollten Sie auf gar keinen Fall zögern und sofort investieren. Denn dieses eine Unternehmen besitzt jetzt die Schlüsseltechnologie, die das Internet der Zukunft benötigt.