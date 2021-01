Plug Power Aktie – Sagenhaft! Und jetzt?

Weitere Suchergebnisse zu "Plug Power":

Um fantastische 35,18 Prozent legte die Plug Power-Aktie am Donnerstag, dem 07. Januar 2021 zu. Der Grund für diesen Anstieg ist der Einstieg des südkoreanischen Mischkonzerns SK Group bei Plug Power. Immerhin beteiligt sich das Unternehmen mit 1,5 Milliarden US-Dollar an Plug Power und übernimmt so knapp 10 Prozent der Anteile von Plug Power.

Dabei ist die SK Group nicht irgendeine kleine Klitsche. Der Konzern ist mit einer größten Mischkonzern in Südkorea. Das Geschäftsfeld von SK Group umfasst die Bereiche Energie, Chemie und IT. Auch befasst sich das Unternehmen schon seit längerem mit der E-Mobilität.

Zudem betrachtet die südkoreanische Regierung “Wasserstoff” mit als einen wichtigen Beitrag in der zukünftigen Energiepolitik des Landes. So will Südkorea “grünen Wasserstoff” fördern. Bis zum Jahre 2040 soll die dortige Wasserstoffwirtschaft einen Umsatz von rund 40 Milliarden US-Dollar aufweisen.

Im Zuge der Beteiligung von SK Group an Plug Power soll ein Joint Venture bis 2022 geschaffen werden in Südkorea. Dieses Unternehmen wiederum soll sowohl Brennstoffzellen als auch die notwendige Infrastruktur (Wasserstofftankstellen etc.) aufbauen, um nicht nur den Markt in Südkorea sondern allgemein in Asien zu erobern.

Diese Nachricht schlug bei den Anleger ein wie eine Bombe. Nicht nur die Plug Power-Aktie reagierte entsprechend positiv. Auch andere “Wasserstoff-Aktien” zogen deutlich mit an. Allen voran Ballard Power oder auch NEL ASA.

Mit dem erfolgten Kurssprung der Plug Power-Aktie von einem Tag auf den anderen hat sich ein Gap ausgebildet. Eine Kurslücke zwischen rund 36,9 bis 41,1 US-Dollar. Dieses Gap fungiert nun als relevante Unterstützungszone.

Ein normales Marktverhalten wäre zwar ausgehend vom Momentum noch ein moderater weiterer Anstieg. Doch auch Gewinnmitnahmen in den kommenden Handelswochen wären ein typisches Anlegerverhalten. Sind doch so vorerst die guten Nachrichten unter Umständen eingepreist. Rücksetzer dürften jedoch im Gap-Bereich auf kräftige Kaufneigung treffen.





