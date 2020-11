Plug Power Aktie: Panik?

Weitere Suchergebnisse zu "Plug Power":

Die Aktie von Plug Power steht unter Beobachtung. Einige Kommentare lassen vermuten, es gäbe bereits eine Art von Panik, nachdem der Wert in den zurückliegenden Tagen plötzlich eine bestimmte Marke wieder unterkreuzte. Auch am Mittwoch ging es zunächst bergab. Bei Lichte betrachtet zeigt sich: Das Kursziel von Plug Power könnte nicht besser sein. Panik oder auch nur wohlbegründete Angst sind hier nicht zu erkennen.

Tatsächlich ist die Aktie aus Sicht der Analysten in einem unglaublichen Aufwärtstrend. Auch im Chart zeigen sich die Rücksetzer der vergangenen Tage nicht. Die Notierungen sind vielmehr aus Sicht der Analysten immer wieder mit minimalen Rücksetzern konfrontiert. Dies wiederum ändert an der aktuellen Ausrichtung der Kurse nichts. Das Kursziel war von Chartanalysten vor Tagen formuliert worden: 25 Euro sind in Sicht. Selbst darüber wäre die Bahn frei, da das aktuelle Mehr-Jahres-Hoch derzeit permanent aufwärts geschoben wird und kein Hindernis darstellt.

Wirtschaftlich sind die Impulse weiterhin beeindruckend, die von der US-Wahl und der kommenden Inauguration Joe Bidens ausgehen sollten. Der demokratische Kandidat wird am 20. Januar 2021 in sein Amt eingeführt und dürfte damit sofort versuchen, mit den USA das Klimaschutzabkommen erneut zu unterzeichnen bzw. dem Abkommen beizutreten.

Dies wiederum ist derzeit in den steigenden Kursen eingepreist worden – erfahrungsgemäß jedoch wird die Diskussion darum in der Öffentlichkeit größer werden, wenn die jüngsten juristischen Auseinandersetzungen beendet sind.

Demnach stehen aus wirtschaftlicher Sicht die Impulse aus der US-Wahl für das US(!)-Unternehmen noch bevor. Die Aktie könnte ohnehin nicht stärker sein.

Innerhalb einer Woche war es um 9,3 % aufwärts gegangen. Innerhalb von zwei Wochen gewann der Titel gut 31 %. Und in einem Abschnitt von sechs Monaten ging es für Plug Power um 396 % aufwärts – dies ist eine wesentlich stärkere Entwicklung als bei der Konkurrenz von Nel Asa, Ballard Power oder ITM Power.





