Plug Power Aktie – Optimimus pur!

Mit einer Marktkapitalisierung von rund 6,3 Milliarden US-Dollar bei einem für 2020 geschätzten Umsatz von 300 Millionen US-Dollar sowie negativ erwarteten Ergebnissen für 2020 und 2021 ist das Wasserstoff-Unternehmen Plug Power doch recht gut bewertet! Die jüngst kräftig anziehenden Aktienkurse beruhen letztlich auf der Hoffnung der Investoren, dass das Unternehmen in diese Bewertung hineinwachsen kann! Die Aussichten für die Wasserstoff-Branche sind allerdings auch ausgesprochen interessant und vielversprechend!

Die gegenwärtig sehr bullishe Stimmung für die Plug Power-Titel wird zudem vom Unternehmen selbst gestützt. So fand erst Mitte August ein “Virtual Plug Symposium” statt. Auch diverse Investoren-Konferenzen und Road-Shows helfen der Aktie! Es bleibt allerdings auch der Umstand bestehen, dass die Konkurrenz der Mitbewerber größer werden dürfte. Vor allem die größen Gas- und Energieerzeuger treten mit Macht ins Wasserstoff-Geschäft ein!

Charttechnisch wird die Luft derzeit etwas dünner für die Plug Power-Aktie! Seit Mitte März verläuft hier ein klarer Aufwärtstrendkanal! Und dessen obere Begrenzung, die sogenannte Rückkehrlinie, wurde im Juli, August und letztmals im Oktober erreicht! Die Rückkehrlinie fungiert damit als Widerstandslinie! Bislang wurden Rücksetzer im Aufwärtstrend auch stets aufgefangen. Vor allem an der 50-Tage-Linie haben die Käufer die Hände aufgehalten! Dies allein ist natürlich noch kein Grund, dass dies nochmals in dieser Weise erfolgt. Trotzdem gilt: Solange die 50-Tage-Linie, die bei 13,66 US-Dollar verläuft, nicht nachhaltig nach unten verlassen wird, besteht die Chance auf eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Aus aktueller Sicht scheinen auch die jüngsten Impulse eingepreist zu sein! So dürften nur neue Daten aus dem Unternehmen einen neuen Schub verleihen! Zahlen sind aller Voraussicht jedoch erst Anfang November zu erwarten.





