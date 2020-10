Plug Power Aktie: Nicht aufzuhalten!

Weitere Suchergebnisse zu "Plug Power":

Der beste Wert im Wasserstoff- und Brennstoffzellen-Segment ist weiterhin die Aktie von Plug Power. Das Unternehmen konnte in den vergangenen Sitzungen nun einen Rekord nach dem nächsten aufstellen. Dies ist nicht verwunderlich, meinen Analysten und sehen eine Bestätigung der relativen Stärke von Plug Power der Konkurrenz gegenüber. Plug Power ist gegenwärtig deutlich stärker als etwa Ballard Power, als Nel Asa, als PowerCell Sweden und auch als ITM Power. Die noch kleineren Unternehmen sind in dieser Aufzählung gar nicht berücksichtigt.

Keine Zweifel

Es gibt derzeit keine Zweifel daran, dass Plug Power in einem sehr starken Trend unterwegs ist. Das Papier verlor am Donnerstag zwar minimal. Dennoch ändert sich am Befund nichts. Die Aktie notiert unverändert oberhalb der Marke von 15 Euro. Das wiederum signalisiert eindeutig, dass jetzt das nächste Kursziel bereits in Höhe von 20 Euro verlaufen dürfte.

Zum Hintergrund: Plug Power ist deshalb stärker, weil die wirtschaftlichen Aussichten derzeit günstiger bleiben. Das wiederum lässt sich an den Umsatzerwartungen und den Bewertungen der Aktie selbst in den vergangenen Wochen ablesen. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) für die kommenden Jahre könne sogar einstellig werden, so die Schätzungen. PowerCell Sweden als ein Kontra-Unternehmen könnte noch immer im hohen 80er-Bereich notieren.

Noch immer ist der Titel auch stärker als Ballard Power und die gerade wieder etwas erwachende Nel Asa. Charttechnisch betrachtet bleibt festzuhalten, dass der Wert oberhalb der aktuell erreichten Notierungen bis zu 20 Euro keine Hindernisse mehr vor sich hat. Das wiederum bedeutet, bei entsprechendem Marktumfeld könne der Titel sogar recht schnell in diese Richtung klettern.

Technische Analysten sind ohnehin recht klar der Meinung, der Trend sei stark. Die 200-Tage-Linie bei 8,04 Euro bleibt weit genug entfernt – annähernd 50 %. Beste Voraussetzungen also weiterhin.

