Plug Power Aktie: Neues Kursziel!

Plug Power ist in den vergangenen Wochen einer der stärksten Werte am Markt gewesen. Die Aktei konnte zuletzt innerhalb von fünf Tagen immer noch fast 20 % für sich verbuchen. Nur: Am Freitag, kurz vor Wochenschluss, ging es für den Wert um einen Betrag von 9 % nach unten. Dies wiederum ist nicht die einzige überraschende Nachricht.

Plug Power musste am Freitag ab der Mittagsstunde einen rasanten Rutsch hinnehmen. Zeitweise ging es für die Aktie auf weniger als 48 Euro nach unten. Dies wiederum bekräftigt den Eindruck der vergangenen Tage – die Aktie schwankt, wenngleich auf höchstem Niveau. Wie wird der Wahnsinn weitergehen?

Plug Power: Nichts passiert





Dabei ist nichts passiert, was diesen Abbruch hätte veranlassen können oder sollen. Die Aktie ist auf dem Weg dazu, zur Nr. 1 der Branche zu werden. Denn die USA werden mit der Unauguration von Joe Biden ab Mittwoch den Klimaschutz forcieren. Dies hatte der neue US-Präsident bereits im Wahlkampf angekündigt.

Die Regierung des US-Bundesstaates Kalifornien beabsichtigt zudem offenbar, in den Bereich des Wasserstoff- und Brennstoffzellen-Segmentes zumindest 1,5 Milliarden Dollar zu investieren. Dies gilt noch für dieses Jahr.

Die Aktie von Plug Power also ist ganz offensichtlich deshalb noch einmal stärker gestiegen, weil sie den Hauptsitz des Konzerns in den USA nutzt. Der Kurs schnellte innerhalb eines Monats um noch immer 112 % nach oben. Der Aufwärtstrend ist praktisch ungebrochen, auch wenn eine erste Unterstützung bei 50 Euro nun etwas unterkreuzt worden ist.

Dennoch bleiben die Aussichten auf Aufträge in den USA beträchtlich. Andere Unternehmen der Branche verloren nicht so massiv wie Plug Power. Das deutet darauf, dass es keine Kehrtwende in der Branche insgesamt gibt.

Hier ist auch die technische Analyse gefragt – der starke Aufwärtstrend ist und bleibt ungebrochen.





