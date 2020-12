Plug Power Aktie: Neues Kursziel!

Weitere Suchergebnisse zu "Plug Power":

Plug Power ist auf dem Weg dazu, Geschichte zu schreiben. Das US-Unternehmen hat auch am Montag zum Auftakt der nächsten Handelswoche einen Aufschlag in Höhe von mehr als 2,65 % geschafft. Damit nähert sich der Konzern erneut den nächsten Ausbruchsstufen, die nun sogar ein neues Kursziel ermöglichen. Hintergrund ist auch für diese Aktie die Entwicklung in den USA. Der nächste US-Präsident Joe Biden wird wohl von den Wahlmännern am 14. Dezember gewählt. Anfang Januar dann wird das Ergebnis dieser für die Öffentlichkeit geheimen Wahl mitgeteilt. Damit wird ein neuer politischer Impuls erzeugt.

Tatsächlich aber hat bei Plug Power auch die wirtschaftliche Vernunft zu einer Besser-Bewertung gegenüber der Konkurrenz wie etwa Nel Asa, vor allem aber ITM Power oder PowerCell Sweden gesorgt. Plug Power ist aktuell günstiger – da das Unternehmen ein besseres Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von weniger als 20 hat -, als auch mit Blick auf die kommenden Jahre.

Die US-Amerikaner hatten im Sommer eine strategische Lücke im Portfolio geschlossen und zusätzlich noch Wasserstoff-Unternehmen erworben. Dies dürfte in den kommenden Jahren nach Schätzungen aus dem Sommer (!) die Umsätze noch deutlich erhöhen und in einen Milliarden-Dollar-Bereich überführen.

Nächster Schritt kommt

Der nächste Schritt also kommt, so die Auffassung der Analysten. Ohnehin ist charttechnisch betrachtet die Hürde bei 25 Euro schon sehr nahe gerückt. Darüber wäre aus dieser Perspektive direkt Platz – ohne nennenswerte Widerstände – bis zur Marke von mindestens 30 Euro.

Technische Analysten schließen sich der optimistischen Einschätzung an. Denn das Unternehmen habe in den zurückliegenden Wochen und Monaten den GD200 als wichtigstem Indikator um mehr als 50 % distanziert. Alle anderen Signale wie der relative-Stärke-Index oder das Momentum sind gleichfalls positiv. Insofern stehen die Vorzeichen für einen Ausbruch nach oben bestens.

