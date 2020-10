Plug Power Aktie: Neues Kursziel!

Weitere Suchergebnisse zu "Plug Power":

Plug Power hat nun eine besonders starke Phase vor sich, meinen Analysten. Das Unternehmen hat “glücklicherweise” am Ende der zurückliegenden Woche wieder etwas eingebüßt. Nun könne es aufwärts gehen, meinen die Analysten und sind der Auffassung, die Aktie habe sich über den bis dato schon einmal eroberten 15 Euro ein neues Kursziel erarbeitet.

Plug Power: Branchenunabhängig

Die Aktie ist im Vergleich zu Nel Asa oder Ballard Power und auch dem britischen Unternehmen ITM Power deutlich stärker an den Börsen aufgestellt. Innerhalb der zurückliegenden 12 Monate allein ging es für das Papier zuletzt um kräftige 451 % nach oben. Dies wiederum stellt alles, was ITM, Ballard oder Nel Asa geleistet haben, sogar weit in den Schatten.

Damit hat sich Plug Power zum heimlichen Favoriten der gesamten Branche aufgeschwungen. Konkret: Die Aktie hat dabei den Aufwärtstrend verstärkt. Charttechnisch ist jetzt durch die Rücksetzer vom Freitag der Weg nach oben wieder besonders frei. Rücksetzer und Gewinnmitnahmen sind Teil einer gesunden charttechnischen Entwicklung, da der Verkaufsdruck sonst zu stark wird.

Dabei ist der Wert in der Zone zwischen 11,80 Euro und 13 Euro nun möglicherweise recht volatil. Es kann also zum Wochenauftakt einen weiteren Rücksetzer geben. Nu ist der übergeordnete Weg nach oben frei.

Vom Top bei gut 16 Euro aus lässt sich eine kurzfristige Abwärtstrendgerade konstruieren, womit sich die Situation bei 13 Euro im wahrsten Sinne des Wortes zuspitzt. Gelingt es, aus der entstandenen Dreiecks-Formation nach oben auszubrechen, geht das Kursziel zunächst bis zu 15 und dann auf 20 Euro zu. Dies kann aus dieser Sicht jederzeit passieren.

Zudem hat sich eine ungewöhnliche technische Stärke entwickelt. Der GD200 bei gut 6 Euro ist mehr als 50 % von der Aktie entfernt. Allein dies gilt als Basis für einen möglichen weiteren Ausbruch.

