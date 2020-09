Plug Power Aktie: Neues Kursziel!

Weitere Suchergebnisse zu "Plug Power":

Plug Power aus den USA ist im Segment der Wasserstoff- und Brennstoffzellen-Werte wieder weit nach vorne gekommen. Das Unternehmen konnte am Dienstag zwar einen kleinen Rücksetzer nicht vermeiden. Dennoch gilt aktuell, dass die Zeichen für ein Kursziel jenseits von 12 Euro bestens stehen. Die Stimmungslage dürfte besser als bei der Konkurrenz von Nel Asa oder Ballard Power stehen.

Plug Power: Wichtige Marke

Dabei hat das Unternehmen eine sehr wichtige Marke überwunden: 10 Euro sind im Chartbild ein deutliches Signal dafür, dass der Trend deutlich nach oben zeigen wird. Plug Power hat alleine in den vergangenen vier Wochen einen Aufschlag von gut 7 % geschafft. Der Wert konnte in den zurückliegenden drei Monaten sogar ein Plus von 130 % verbuchen. Damit hat die Aktie kleinere Rücksetzer, die sich nach der Rallye in dem Segment insgesamt ergeben haben, bestens hinter sich gelassen.

Der Weg scheint frei. Die Aktie hat dabei derzeit das 10-Jahres-Hoch vor Augen. Das war am 20. August 2020 bei 11,67 Euro markiert worden und ist noch gut 10 % entfernt. Sollte es nun Wochen später zu einem zweiten Angriff auf die Marke kommen, wäre ein Ausbruch über die Marke von 12 Euro angesichts der hohen Dynamik aus Sicht der Analysten durchaus wahrscheinlich.

Vorsicht wäre aus dieser Sicht erst dann geboten, wenn die Notierungen auf weniger als 9 Euro fallen. Hier finden sich deutliche Unterstützungen aus dem Aufwärtsmarsch, die dann auf dem Prüfstand stünden.

Dabei wird der Wert aus Sicht der technischen Analysten gleichfalls ausgesprochen positiv bewertet. Die 200-Tage-Linie verläuft in Höhe von 5,26 Euro und ist mehr als 45 % entfernt. In den kommenden Wochen wird es mit hoher Sicherheit keine neuen Nachrichten rund um die Aktie geben. Daher sind die Markt-Indikatoren derzeit ausgesprochen aussagekräftig – es sieht gut aus.

