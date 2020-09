Plug Power-Aktie: Kommt jetzt die nächste Kursexplosion?

Weitere Suchergebnisse zu "Plug Power":

Es gibt derzeit zwei Dinge, die bei Börsianern für leuchtende Augen sorgen. Das wäre einmal die Aussicht auf eine Zulassung für einen Corona-Impfstoff und das Thema Wasserstoff. Seit Jahren malen sich Beobachter große Chancen in diesem Sektor aus und die Euphorie hat in diesem Jahr, der Pandemie zum Trotz, noch einmal deutlich zugelegt. Ein großer Profiteur dieser Entwicklung ist die Plug Power-Aktie. Die konnte ihren Kurs seit Jahresbeginn mal eben um mehr als 300 Prozent steigern. Nach einer Phase der Korrektur hinterlässt das Papier aktuell wieder ein sehr freundliches Bild.

Am Dienstag verwöhnte die Plug Power-Aktie ihre Anleger mit einem Plus von rund 2,5 Prozent bis zum Handel am Abend. Die Kurse konnten damit die 11-Euro-Marke wieder hinter sich lassen und bis auf 11,12 Euro anziehen. Der langfristige Aufwärtstrend wird damit zunächst bestätigt und die weiteren Aussichten fallen unverändert gut aus. So mancher Beobachter träumt sogar schon von den nächsten Kursrekorden. Um eben jene zu erreichen, ist es jetzt auch gar nicht mehr weit. Vielleicht ist es schon in wenigen Tagen soweit.

Weniger als ein Euro trennt die Plug Power-Aktie derzeit vom 52-Wochen-Hoch bei 12,01 Euro. Sollte der Titel diese Marke übertreffen, würde das zu einem klaren neuen Kaufsignal führen, da der Aufwärtstrend kaum unmissverständlicher untermauert werden könnte. Die Risiken für die Anleger sind überschaubar, aber dennoch vorhanden. Die größte Gefahr für die Kurse stellen dabei Gewinnmitnahmen dar. Ob und wann diese eintreten, lässt sich im Voraus leider so gut wie unmöglich vorhersagen. Solange die Richtung langfristig stimmt, sind kurzzeitige Verluste aber ohnehin kein Beinbruch.

