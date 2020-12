Plug Power Aktie: Knall!

Weitere Suchergebnisse zu "Plug Power":

Einen unglaublichen Lauf erlebt gerade die Aktie von Plug Power. Der Wert schoss auch am Donnerstag regelrecht durch die Decke. Damit sind die Kurse auf dem Weg nach oben nun auch über die Marke von 30 Dollar geklettert. Dies ist auch für europäische Märkte interessant, insofern die Aktie nun auch hier eine runde Marke avisiert. Das nächste Kursziel über dem jetzt erreichten Viel-Jahres-Hoch ist unglaublich.

Das Unternehmen avisiert dabei nun nicht mehr nur die jetzt fast erreichte runde Marke von 25 Euro an. Auch ein Anstieg auf 30 Euro scheint auf Basis der aktuellen Kursdynamik durchaus möglich. Die Aktie hat durch den Nachrichtenflow aus den USA Rückenwind erhalten.

Dort hat Joe Biden nun die Macht als US-Präsident quasi greifbar nahe. Juristische Auseinandersetzungen drohen dort nicht mehr. Das hat zur Folge, dass die Versprechen der neuen Administration beste Umsetzungschancen haben. Die will in den Klimaschutz investieren. Dies bedingt fast automatisch, dass die Branche der Wasserstoff- und Brennstoffzellen-Unternehmen mit weiteren Aufträgen rechnen darf.

Plug Power hatte davon bereits profitiert. In Washington State, dem Bundesstaat also, hat der Konzern schon einen längerfristigen Vertrag vor Augen. Die Chance auf weitere Geschäfte gilt deshalb als groß, weil Plug Power als US-Konzern damit rechnen kann, bevorzugt behandelt zu werden – aller Erfahrung nach.

Die charttechnischen Analysten jedenfalls sehen den Wert auf dem Weg nach oben jetzt frei von Hindernissen. In dem Sinn hat die Aktie beste Chancen, noch in diesem Jahr in Richtung von 30 Euro zu klettern.

Technische Analysten sehen hier gleichfalls die Möglichkeit, einen starken Trend zu vollziehen. Alle Trendsignale wie etwa die verschiedenen GDs sind positiv. Dies gilt als sehr gutes Zeichen.





Vergessen Sie alles bisher Dagewesene!

Diese unscheinbare deutsche Aktie wird in Zukunft nur noch steigen … deshalb sollten Sie auf gar keinen Fall zögern und sofort investieren. Denn dieses eine Unternehmen besitzt jetzt die Schlüsseltechnologie, die das Internet der Zukunft benötigt.