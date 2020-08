Plug Power Aktie: Irre Zahlen!

Weitere Suchergebnisse zu "Plug Power":

Plug Power hat jüngst irre Zahlen vorgelegt. Die Aktie setzte infolgedessen am Montag ihren unfassbaren Aufwärtslauf fort. Der Wert konnte damit sogar einen unglaublichen weiteren Rekord aufstellen. Das neue Kursziel stellt sich fast von selbst auf.

Unfassbare Zahlen

Plug Power glänzt im Vergleich zur Konkurrenz im Wasserstoff- und Brennstoffzellenmarkt durch eine strategische Variante. Der US-Konzern kaufte zwei Anbieter im Wasserstoff-Segment und konnte damit für die kommenden Jahren hohe Erwartungen ankündigen. Bsi 2024 soll der Umsatz auf 1,2 Milliarden Dollar steigen, sodass das aktuell erreichte Kursniveau bereits wieder weitgehend gerechtfertigt wäre.

Doch anders als andere Unternehmen legte Plug Power auch Zahlen vor, die zumindest eine erfreuliche Tendenz hatten. Der Umsatz ist in den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres um annähernd 50 % auf 108,9 Millionen Dollar gestiegen. Die Werte sind weit von einem Durchbruch entfernt – aber immerhin, hieß es. Der Verlust reduzierte sich auf -46,1 Millionen Dollar. Im Jahr zuvor hatte Plug Power noch ein Minus von -49,05 Millionen US-Dollar eingefahren.

Desweiteren meldete Plug Power, dass der Umsatz für das enthaltene Quartal 2 des laufenden Jahres immerhin auf 68,07 Millionen Dollar gestiegen war, was einem Plus von 18,3 % entsprach. Der Quartalsverlust von -8,7 Millionen Dollar fiel eindeutig geringer aus als im Q2 2019 bei -18,1 Millionen Dollar.

Die Börse registriert die im Vergleich noch gute Entwicklung und schon die Aktie alleine am 6. August um 18,3 % und am 7. August um 1,2 % aufwärts. Am Montag dann folgte mit dem Plus von +7,1 % und dem neuen 10-Jahres-Hoch 10,29 Euro der nächste Hammer.

Chartanalysten sprechen von einem sehr deutlichen Aufwärtstrend. Durch das neue Top sind jetzt alle Hindernisse – auch die runden 10 Euro – überwunden. Deshalb kann das Kursziel deutlich über dem aktuellen Niveau liegen. Relativ dürfte Plug Power unter den Wasserstoff- und Brennstoffzellen-Unternehmen sehr weit vorne liegen….

