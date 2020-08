Plug Power Aktie: Hier scheint alles möglich!

Weitere Suchergebnisse zu "Plug Power":

Die Aktie von Plug Power steht vor einer extrem spannenden Börsenwoche: Nachdem die Papiere des US-amerikanischen Brennstoffzellen-Produzenten in der zurückliegenden zunächst massiv gefallen waren, hatte sich die Stimmung vor dem Wochenende wieder ins Positive gedreht. Nach ihrem Tiefststand am Mittwoch bei nur noch 8,63 Euro, verabschiedete sich die Plug Power-Aktie in Frankfurt schließlich bei einem Kurs von 9,63 Euro ins Wochenende. Wird der Aufwärtstrend an der Börse nun anhalten – oder kommt es zur erneuten Korrektur? Bei Plug Power scheint derzeit alles möglich.

Denn anders als etwa die Wettbewerber Ballard Power (Kanada) oder PowerCell Sweden, die im zurückliegenden Monat bis zu einem Drittel an Wert eingebüßt haben, ist Plug Power der große Gewinner bei den Anlegern: Trotz der jüngsten Korrektur hat das US-Unternehmen in den zurückliegenden vier Wochen noch immer rund 20 Prozent an Börsenwert zugelegt. Die Marktkapitalisierung von Plug Power beträgt aktuell mehr als drei Milliarden US-Dollar – und das bei einem Jahresumsatz 2019 von gerade einmal rund 230 Millionen Dollar. Gewinne erwirtschaftet der Hersteller von Brennstoffzellen, insbesondere für Anwendungen in der Elektromobilität sowie bei Notstromanlagen, branchentypisch bislang noch nicht.

Stattdessen hat Plug Power die aktuell hohe Bewertung an der Börse in der vergangenen Woche für eine Kapitalerhöhung genutzt: 30,67 Millionen Stammaktien zu einem Preis von 10,25 US-Dollar hat das Unternehmen nach eigenen Angaben bis Freitag platziert. Zudem behielt Plug Power den Zeichnern eine 30-tägige Option zum Kauf von bis zu 4,6 Millionen weiterer Aktien vor. Angesichts dessen wirkt der Kursrückgang aus der Vorwoche äußerst bescheiden: Zum Jahreshoch bei 10,50 Euro, das Plug Power vor genau einer Woche ausgebildet hatte, fehlen aktuell noch rund zehn Prozent. Ein Sprung, den die Aktie zuletzt durchaus an einem Tag hinlegen konnte. Allerdings: In die andere Richtung ging es zuweilen genauso schnell.

