Plug Power-Aktie - Hier ist erst einmal die Luft raus!

Nach einer Verzehnfachung der Plug Power-Aktie darf hier auch einmal eine Pause eintreten im Aufwärtstrend! Grundsätzlich präsentiert sich jedoch die Plug Power-Aktie in einer stabilen Verfassung. Deutliche Abgabebereitschaft kommt nicht in den Wert – leichte Erholungen wechseln sich seit Anfang August mit leichten Gewinnmitnahmen ab! Das Ganze seit Anfang August mit abnehmenden Umsätzen. Insofern darf die noch aufwärts gerichtete abnehmende Schwungkraft als normales Marktverhalten nach den kräftigen Kurssteigerungen interpretiert werden!

Das kurzfristige Aufwärtspotenzial scheint jedoch trotz der stabilen Verfassung begrenzt zu sein. Denn der Wert ist charttechnisch überkauft und stößt an die obere Trendkanalbegrenzung an. Die Indikatoren RSI und MACD zeigen sehr hohe Werte an – der MACD könnte zudem kurz davor stehen, ein Verkaufssignal zu generieren! Eine Pause, eine Korrektur im Aufwärtstrend, der seit Mitte März besteht, wäre somit durchaus wünschenswert, um die überkaufte Chartsituation abzubauen! Wirklich negativ wäre hingegen erst ein Fall unter die 50-Tage-Linie – diese ist jedoch rund 30% vom gegenwärtigen Kurs entfernt!

