Plug Power Aktie: Hammer!!

Plug Power ist in den vergangenen Tagen reichlich unter Druck geraten. Dabei hat die Aktie so viel Boden unter den Füßen verloren, dass der Einstieg sich nach Meinung von Beobachtern jetzt besonders wieder lohnen dürfte. Das Kursziel verspricht hohes Potenzial. Auch schon in der neuen Woche kann es massiv bergauf gehen. Dabei sind sogar Werte von bis zu 20 Euro möglich, wenngleich dies innerhalb einer Woche aus Sicht von Analysten als schwierig gestalten dürfte.

Hintergrund ist der Umstand, dass die Aktie trotz des leichten Rücksetzers deutlich besser ist als alle anderen Aktien aus diesem Sektor. Plug Power wird Ballard Power, Nel Asa, PowerCell Sweden oder ITM Power mittelfristig deutlich überwinden, meinen zumindest die wirtschaftlichen Analysten, die sich an solchen Faktoren wie dem KUV orientieren.

Zudem aber ist auch der Trend des Wertes deutlich stärker als bei den anderen Titeln. Denn: Die Aktie hat in einem Monat mehr als 22 % gewonnen. Nel Asa hat bedingt durch den Skandal mit und von Nikola in den USA massiv an Boden verloren und versucht aktuell lediglich, die Schäden im Chart zu beseitigen.

Zudem ist Plug Power auch relativ stärker als Ballard Power. Ballard Power ist derzeit mittelfristig auf einem etwas stabileren Niveau. Dennoch gilt, dass das Unternehmen zuletzt nicht mehr aus einer mittelmäßigen Range nach oben ausbrechen konnte. Anders Plug Power: In drei Monaten ging es um 73 % aufwärts.

Diese Dynamik hält bis heute an. Chartanalysten sehen, dass die Aktie die Chance hat, Hindernisse bei mehr als 15 Euro leicht zu überrennen. Dann wäre der Kurs bis zu 20 Euro geebnet. Hürden sind kaum noch in Sicht.

Technische Analysten messen einen Abstand von knapp über 50 % zum GD200. Das bedeutet, der Wert hat einen maximal möglichen Aufwärtsmarsch begonnen – langfristig.





