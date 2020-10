Plug Power Aktie: Hammer!

Weitere Suchergebnisse zu "Plug Power":

Plug Power zählt zu den stärksten Aktien der Hype-Branche Wasserstoff- und Brennstoffzellen-Unternehmen. In den zurückliegenden Wochen hat die Aktie die Konkurrenz von Ballard Power oder Nel Asa sogar deutlich überholt, so die Auffassung von Analysten und Beobachtern. Denn:

Plug Power konnte anders als Nel Asa und auch Ballard Power den Herbstbeginn ohne nennenswerten Rückschlag oder eine deutliche Korrektur vollziehen. Die Aktie ist stets in einem sehr starken Aufwärtstrend verblieben. Der Hammer folgte am Dienstagabend: An den Börsen konnte – teils nachbörslich – eine wichtige Obergrenze wieder überwunden werden.

Damit hat die Aktie ein altes Kursziel bestätigt. Es geht darum, die 10-Jahres-Top-Marke auf mindestens 20 Euro zu erhöhen. Die Aktie konnte dabei in den zurückliegenden Sitzungen der vergangenen Woche die bereits erreichten 16 Euro nicht ganz halten. Nun aber wurde die Marke von 14 Euro im späten Abendhandel wieder zurückerobert.

Das wiederum heißt für die Aktie, dass der Wert seine Dynamik im Sommer gerettet hat. Es ging allein seit Ende Juni innerhalb von gut einem Vierteljahr um mehr als 100 % aufwärts. Die Aktie startete bei etwas weniger als 6 Euro in einem schwächeren charttechnischen Aufwärtstrend und konnte sich dann massiv nach oben absetzen.

Der Wert dürfte aus Sicht von Analysten zuletzt auch die Marke von 13 Euro als Unterstützung sogar eindrucksvoll genutzt haben, um ausgehend davon wieder aufwärts zu marschieren. Die Aktie ist demnach im klaren Hausse-Modus.

Technische Analysten sehen nach den jüngsten Kursgewinnen eine noch stärkere Aufwärtsbewegung. Schließlich konnte der GD200 bei 6,45 Euro klar überwunden werden. Zudem gelang es, die 100-Tage-Linie in Höhe von 9,12 Euro zu überkreuzen. Dabei ist der Wert zuletzt auch in allen anderen zeitlichen Dimensionen jeweils um mindestens 8,5 % über den jeweiligen Trend-Indikator nach oben marschiert. Dies zeigt, wie stark der Trend ist.

