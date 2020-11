Plug Power Aktie: Granate!

Weitere Suchergebnisse zu "Plug Power":

Unfassbar, was Plug Power am Mittwoch am Markt geleistet hat. In den letzten Handelsminuten erreichte der Kurs der Aktie am Abend immerhin 19,49 Euro auf den Kurstafeln. Die Anzeigetafeln lügen nicht: Das kurzfristige (!) Kursziel von 20 Euro ist damit schon fast erreicht. Relativ betrachtet schaffte der Titel damit ein sagenhaftes Plus von gut 15 %.

Wohin könnte die Reise noch gehen? Das nächste Kursziel taxieren Analysten bei einem unglaublichen Wert.

Plug Power: Der Biden-Flash

Kaum zu glauben, aber damit hat Plug Power das Plus in den vergangenen drei Monaten bereits auf satte 63,2 % erhöht. Die jüngste Rallye ist fast eindeutig dem Effekt zuzuschreiben, der von den US-Wahlen ausgegangen ist. Joe Biden als Präsident der kommenden Legislaturperiode steht für den Klimaschutz. Das war bekannt.

Da er jetzt knapp gewonnen zu haben scheint, warten die Märkte auf die tatsächliche Umsetzung des Versprechens, das UN-Klimaschutzabkommen mit den USA wieder zu bereichern. Voraussetzung dafür ist selbstverständlich, so politische Beobachter, dass er auch in der heimischen Wirtschaft Maßnahmen ergreift, um den Ausstoß an CO 2 zu reduzieren.

Dies wiederum betrifft in diesem Fall auch die Wasserstoff- und Brennstoffzellen-Industrie. Diese Industrie wird besonders in den USA auf Subventionen und vor allem Aufträge hoffen (dürfen) – namentlich also ist Plug Power der Profiteur, so die Erwartung. Ohnehin ist das Unternehmen deutlich stärker als die europäische Konkurrenz von Ballard Power oder Nel Asa, was die wirtschaftlichen Kennzahlen angeht.

In diesem Sinne also trifft Plug Power ein sehr starker Impuls – und zusätzlich ist der Trend in charttechnischer Perspektive durch das höchste Niveau der zurückliegenden 15 Jahre sowie auch in der technischen Sicht maximal aufwärts gerichtet. Die einzige Frage, die sich Investoren stellen könnten, ist nach dem Parforce-Ritt: Ist die Aktie nun sogar am Top zu teuer?

from

Finanztrends by Frank Holbaum

Vergessen Sie alles bisher Dagewesene!

Diese unscheinbare deutsche Aktie wird in Zukunft nur noch steigen … deshalb sollten Sie auf gar keinen Fall zögern und sofort investieren. Denn dieses eine Unternehmen besitzt jetzt die Schlüsseltechnologie, die das Internet der Zukunft benötigt.