Plug-Power-Aktie: Glück im Unglück?

Die erfolgsverwöhnten Anleger von Plug Power müssen sich allem Anschein nach auf härtere Zeiten einstellen. Nachdem das Papier im Dezember bei 31,02 Euro einen neuen Höchststand erreichte, gibt es seither vor allem rote Vorzeichen zu sehen. So auch am gestrigen Montag, als es um 2,34 Prozent in die Tiefe ging.

Es ist davon auszugehen, dass noch immer viele auf dem aktuell hohen Kursniveau Gewinne mitnehmen und die Plug-Power-Aktie so unter Druck setzen. Solange die dadurch eingetretene Korrektur sich im Rahmen hält, ist noch nicht allzu viel verloren. Tatsächlich gibt es noch immer Grund für Optimismus.

Trotz der jüngsten Verluste gelang es der Plug-Power-Aktie, die Marke bei 26 Euro zu verteidigen, welche ebenfalls erst im vergangenen Monat erreicht werden konnte. Damit hält der Titel sich auf einem hohen Niveau und gibt den Bullen alle Chancen in die Hand, den langfristigen Aufwärtstrend zu verteidigen.

Damit das gelingt, sollten in den nächsten Tagen aber möglichst keine weiteren Verluste folgen. Mit 26,12 Euro ist die Luft bis zur nächsten charttechnischen Unterstützung sehr dünn. Geht es mit den Kursen in Richtung 25 Euro, könnte daraus ein Verkaufssignal resultieren und eine unschöne Abwärtsspirale in Gang setzen.

Fraglos befindet Plug Power sich in einer aufstrebenden Branche, welche 2021 wohl noch einiges an Wachstum erfahren wird. Allerdings ist der Wasserstoff-Hype allein noch kein Garant für endlos steigende Kurse. Die guten Aussichten sind beim aktuellen Kurs zu weiten Teilen bereits berücksichtigt.

Um dauerhaft über die 30-Euro-Linie zu geraten, braucht die Plug-Power-Aktie wohl noch die eine oder andere gute Nachrichten. Dass wir solche in den nächsten Monaten zu sehen bekommen, ist alles andere als unwahrscheinlich. Dennoch kann sich darauf aber niemand blind verlassen. Für den Moment tritt die Charttechnik in den Vordergrund, die noch für Plug Power spricht. Das kann sich jetzt aber schnell ändern.





