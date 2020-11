Plug Power Aktie: Es ist passiert!

Weitere Suchergebnisse zu "Plug Power":

Seit der Vorstellung der jüngsten Quartalszahlen scheint die Aktie von Plug Power nicht mehr aufzuhalten: Bereits in der vergangenen Woche war den Papieren des US-amerikanischen Brennstoffzellen-Spezialisten ein neues Mehrjahreshoch gelungen, zuletzt am Freitag bei einem Kurs von 20,95 Euro. Den Montag begann die Plug Power-Aktie zunächst etwas tiefer, aber kurz nach 16 Uhr war es passiert: Bei einer Bewertung von 21,17 Euro in Frankfurt war erneut ein Höchststand erreicht. Was steckt hinter dem Hype? Es sind wohl nicht zuletzt die ausgegebenen Ziele – und eine Analysteneinschätzung.

Plug Power will 2024 Gewinn machen





So hat Plug Power im dritten Quartal einen Rekordumsatz von 125,6 Millionen US-Dollar brutto erzielt, dem höchsten Ergebnis sei der Unternehmensgründung vor 22 Jahren. Das war mehr als doppelt so viel wie im Vorjahresquartal. Allerdings ist laut Unternehmensangaben auch der Betriebsverlust von 10,1 Millionen US-Dollar auf aktuell 27,5 Millionen Dollar gestiegen. Doch Plug Power-CEO Andy Marsh schreckt das nicht, er hält an seinem Ziel fest, bis 2024 einen Jahresumsatz von 1,2 Milliarden US-Dollar zu generieren, bei einem bereinigtem Ergebnis von mehr als 200 Millionen US-Dollar vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen. Im Plus, wohlgemerkt.

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Plug Power?

Kursziel schon beinahe erreicht





All das führte laut der Anlegerseite Der Aktionär zu einer Analystenhochstufung. Cannaccord Genuity habe Kursziel von 13,00 auf 25,00 US-Dollar fast verdoppelt, heißt es. „Grund sind die jüngst vorgelegten Zahlen und der erneute Hinweis von Plug-Power-CEO Andy Marsh, dass man bis 2030 auf einen Absatzmarkt für seine Brennstoffzellen und Wasserstofffabriken von 50.000 schweren Fahrzeugen schielt“, so der Bericht. Das Kursziel hat die Plug Power-Aktie am Montag in New York schon beinahe erreicht: Am Nachmittag notierten die Anteilsscheine nach einem weiteren Aufschlag von gut vier Prozent bei 24,45 US-Dollar.





Vergessen Sie alles bisher Dagewesene!

Diese unscheinbare deutsche Aktie wird in Zukunft nur noch steigen … deshalb sollten Sie auf gar keinen Fall zögern und sofort investieren. Denn dieses eine Unternehmen besitzt jetzt die Schlüsseltechnologie, die das Internet der Zukunft benötigt.