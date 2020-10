Plug-Power-Aktie: Es geht um die Wurst!

Seit etwa zwei Wochen ist die Plug-Power-Aktie in einer anhaltenden Phase der Korrektur gefangen. Das brachte die Kurse bisher schon um knapp 20 Prozent in die Tiefe. In der neuen Woche könnten sich nun wichtige frische Signale ergeben. Charttechnisch nähert sich der Titel mit großen Schritten wichtigen Unterstützungen. Sollten die Bullen diese nicht verteidigen können, wären weitere Kursabschläge kaum zu vermeiden. Die Aktionäre dürften deshalb in den nächsten Tagen ganz genau hinsehen. Es könnte nun schon bald die Entscheidung darüber anstehen, welche Richtung die Aktie langfristig einschlagen wird.

Kurs vor dem Wochenende gelang es den Bullen nicht, für einen Befreiungsschlag zu sorgen. Zwar gab es am Freitag grüne Vorzeichen zu sehen. Kursgewinne von gerade einmal 0,17 Prozent sind aber noch längst kein Grund, um schon die Sektkorken knallen zu lassen. In jedem Fall dürfte es aber beruhigend sein, dass es nicht noch weiter in Richtung Süden ging. Die Verteidigung des derzeitigen Kursniveaus ist von enorm hoher Bedeutung. Gerade deshalb ist nur zu hoffen, dass die Käufer sich auch in der neuen Woche nicht die Butter vom Brot nehmen lassen.

Trotz des jüngsten Korrekturen befand die Plug-Power-Aktie sich am Wochenende noch immer in einem Aufwärtstrend. Es fehlt aber nicht mehr allzu viel, um diesem ein Ende zu setzen. Unterhalb der 12-Euro-Marke könnte die positive Entwicklung schnell ins Wanken kommen. In diesem Bereich dürften viele automatisierte Verkäufe passieren, da viele Anleger dort ihren Stopp gesetzt haben. An dieser Stelle soll der Teufel nicht an die Wand gemalt werden. Mit Blick auf die rasant steigenden Coronazahlen ist aber mit einer angespannten Lage an den Märkten zu rechnen und die Aktionäre sollten jetzt auf alle möglichen Eventualitäten vorbereitet sein.





Vergessen Sie alles bisher Dagewesene!

Diese unscheinbare deutsche Aktie wird in Zukunft nur noch steigen … deshalb sollten Sie auf gar keinen Fall zögern und sofort investieren. Denn dieses eine Unternehmen besitzt jetzt die Schlüsseltechnologie, die das Internet der Zukunft benötigt.