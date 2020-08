Plug Power Aktie: Das Ende eines wundersamen Aufstiegs?

Weitere Suchergebnisse zu "Plug Power":

Die Aktie von Plug Power eilte zuletzt von Hoch zu Hoch. Am Montag überwanden die Papiere des US-amerikanischen Brennstoffzellen-Produzenten erstmals in ihrer Börsengeschichte die Marke von 10 Euro. Doch beim Allzeithoch von 10,50 Euro am Dienstag gegen Mittag war Schluss: Ohne eine neue Nachricht aus dem Unternehmen fiel die Plug Power-Aktie plötzlich um zweitweise bis zu sechs Prozent ab, ging letztlich bei nur noch 9,94 Euro aus dem Xetra-Handel. Ist der wundersame Aufstieg des Brennstoffzellen-Titels jetzt zu Ende?

Denn die zurückliegende Woche liest sich aus Anleger-Sicht fast wie ein Märchen: Während etwa der kanadische Wettbewerber Ballard Power seinen Kurs in den zurückliegenden sieben Handelstagen gerade so halten konnte, legte die Aktie von Plug Power mehr als 50 Prozent zu! Das Bemerkenswerte: Beide Unternehmen ließen sich am vergangenen Donnerstag in die Bücher schauen. Obwohl auch die Amerikaner weiterhin Verluste produzieren, schienen die Anleger vom Geschäftsmodell weitaus mehr überzeugt. Und in der Tat: Der Umsatz steigerte sich im zweiten Quartal 2020 gegenüber dem Vorjahr um mehr als 20 Prozent auf 68,1 Millionen US-Dollar – trotz Corona-Krise. Auch die Verluste pro Aktie hat Plug Power reduziert, von zuvor 0,08 auf jetzt 0,03 Dollar. Zudem hatte man unlängst den drittgrößten Supermarkt Großbritanniens als Neukunden gewonnen.

So könnte der kleine Einbruch vom Dienstag allemal durch Gewinnmitnahmen ausgelöst worden sein. Andererseits: Kann Plug Power mit voraussichtlich weniger als 300 Millionen US-Dollar Jahresumsatz seinen derzeitigen Börsenwert wirklich rechtfertigen, als weiterhin defizitäres Unternehmen zumal? Trotz der aktuellen Korrektur liegt die Marktkapitalisierung des Brennstoffzellen-Herstellers derzeit bei 3,67 Milliarden US-Dollar. Zum Vergleich: Vor einem Jahr noch wurde Plug Power an der Nasdaq gerade einmal mit knapp 800 Millionen Dollar bewertet.

