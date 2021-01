Plug Power-Aktie: Eine vielseitig einsetzbare Brennstoffzelle

Weitere Suchergebnisse zu "Plug Power":

Das Unternehmen Plug Power Inc. wurde 1997 als ein Joint Venture zwischen DTE Energy und Mechanical Technologie Inc. gegründet. Das Unternehmen befasst sich mit der Entwicklung und Fertigung von Brennstoffzellen für die Elektromobilität, den Betrieb von Flugfördergeräten und den Einsatz von Ersatzstromversorgung. Das Unternehmen ist der Innovator, welcher die Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie vom Konzept bis zur Kommerzialisierung übernommen hat.

Plug Power Inc. unter der Leitung von Andy Marsh beschäftigt 835 Mitarbeiter. 2019 erzielten die Aktiengesellschaft einen Umsatz von 230,2 Millionen USD. Seitdem das Unternehmen an der Börse ist, sind die Umsätze kontinuierlich gestiegen mit Ausnahme vom Geschäftsjahr 2016. Vor allem im Bereich der On-Road-Anwendung möchte sich das Unternehmen steigern.

Das Management des Unternehmens sieht ein großes Nachfragepotential in dieser Branche und hat daher große Ambitionen, da die Technologie nicht nur für Pkws, sondern auch in anderen Branchen wie der Industrie, dem Gütertransport, Bussen, Zügen etc. eingesetzt werden kann. Da der Wasserstoffmarkt stark wächst und es einen großen Gesamtmarkt für Materialtransporte gibt, hat das Unternehmen Plug Power gute Aussichten.





