Plug Power Aktie: Eine unfassbare Entwicklung!

Nach Erreichen eines Mehrjahreshochs von 24,10 Euro am 24. November, war bei Plug Power erst einmal ein wenig die Luft raus. Auf bis zu 18,46 Euro waren die Papiere des US-Brennstoffzellen-Produzentern bis zum vergangenen Mittwoch zurückgefallen. Doch dann ging es plötzlich wieder in die andere Richtung. Die Plug-Power-Aktie kam mächtig zurück, verabschiedete sich bei einem Kurs von 20,04 Euro aus dem Xetra-Handle ins Wochenende und lag am Montag bis zum Mittag bereits bei 21 Euro. Die Rallye hat Gründe.

Denn offenbar etwas verspätet reagieren die Anleger auf eine gute Nachricht von vor einer Woche. Plug Power hatte bekanntgegeben, dass man künftig mit Gaussin, einem französischen Hersteller von Spezialfahrzeugen, im Bereich von Brennstoffzellen-Antrieben zusammenarbeiten werde. Die ersten Gaussin-Transportfahrzeuge mit ProGen-Antrieb von Plug Power sollen bereits Anfang 2021 auf den Markt kommen. Ziel ist laut Mitteilung, „die integrierte Lösungen mit Brennstoffzellen, die von Terminal-Traktoren bis hin zu automatisiert geführten Fahrzeugen reichen“. Gaussin verfügt laut Plug Power über mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung im Einsatz emissionsfreier Fahrzeuge in ganz Europa, dem Nahen Osten und Asien. Nun wollen die Partner neue Märkte erschließen, insbesondere Logistikzentren, Seehäfen und Flughäfen in Europa und den USA.

Trotz der vielversprechenden Nachricht waren die Papiere von Plug Power zunächst weiter gefallen – was wohl der Schwäche des gesamten Brennstoffzellen – und Wasserstoff-Marktes geschuldet war. Inzwischen stellt sich die Lage wieder komplett anders dar: Wenngleich noch ein Stück vom jüngsten Höchststand entfernt, hat die Plug Power im zurückliegenden Monat rund ein Viertel an Wert dazugewonnen. Das Plus aus dem vergangenen Halbjahr beträgt unfassbare 350 Prozent.

