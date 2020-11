Plug Power Aktie: Da ist der Durchbruch!

Weitere Suchergebnisse zu "Plug Power":

Die Plug Power-Aktie hat seit der Monatswende wieder deutlich zulegen können. Wieder einmal wurde die Korrekturbewegung auf Höhe der 50-Tage-Linie (EMA50) gestoppt. Dabei wiederholte sich ein in jüngerer Vergangenheit oft beobachtetes Muster: dass der Kurs nach einer Korrektur mit einer Gap (Aufwärtslücke) in den Bullenmodus zurückkehrt. In den letzten Tagen hat es sogar zwei solcher Gaps gegeben. Sie haben den Kurs inzwischen bis auf 19,10 USD (Nasdaq) ansteigen lassen und damit über das Oktober-Hoch von 19,01 USD. Auf der Oberseite liegt das nächste Kursziel nun bei 20 USD. Helfen, dieses zu erreichen, könnte dabei auch ein Kaufsignal, das sich unlängst im MACD gebildet hat. Hier hat der MACD die Signallinie oberhalb der Nulllinie nach oben gekreuzt.

Auf das Jahr gesehen notiert die Aktie mit fast 500 (!) Prozent im Plus. Und das muss noch nicht das Ende der Reise sein. Der Ichimoku-Indikator steht einer weiteren Aufwärtsbewegung nicht im Wege. Hier verläuft der Kurs oberhalb der Wolke (Kumo) und oberhalb der Standardlinie (Kijun). Daraus ergeben sich zwei bullische Signale. Die in die Zukunft projizierte Wolke besitzt einen grünen Körper und ist damit ebenfalls bullisch zu werten. Zuletzt hat sich die drehende Linie (Tenkan) wieder über die Standardlinie geschoben. Bei der Kreuzung entstand ein Golden Cross, das bullisch zu werten ist. Schließlich liegt auch die verzögerte Linie (Chikou) oberhalb der Wolke und oberhalb des Kurses – ein weiteres Long-Signal ist die Folge. Demzufolge gibt es ausschließlich bullische Signale.





