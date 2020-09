Plug Power-Aktie – Bombe geplatzt!

Weitere Suchergebnisse zu "Plug Power":

Die großen Banken nehmen sich des Thema “Wasserstoffs” immer mehr an! So berichtete erst vor Kurzem die US-Bank Barclays über die Plug Power-Aktie. Die Analysten von Barclays sahen Potenzial und hoben ihr vorhandenes Kursziel von 12 auf 13 US-Dollar an! Diese Meldung stützte den Kurs – doch so richtig inspirierend war das noch nicht. Mit der Nachricht von Morgan Stanley, dass die US-amerikanische Investbank die Titel von Plug Power von “Equal” auf “Overweight” hochstufte als auch das Kursziel anhob von 10,25 auf 14 US-Dollar konnte der Kurs jedoch deutlich zulegen! Dabei hatte Morgan Stanley erst am 18. September das Kursziel von 9,50 auf 10,25 US-Dollar hochgeschraubt! Vor allem auch die doch sehr schnelle Anpassung des Kursziels nach oben innerhalb von nur wenigen Handelstagen zeigt hier die Geschwindigkeit der Möglichkeit von Plug Power!

Neben Barclays oder Morgan Stanley liegen noch andere Studien von Analysten vor, die durchaus ein perspektivisch positives Stimmungsbild darstellen. So liegt auch eine Kaufempfehlung der Odeon Group oder von Roth Capital vor – letztere mit einem Kursziel von 12 US-Dollar (Stand 24 Juni).

Plug Power macht indes unbeirrt weiter. So meldet das Unternehmen eine Kooperation mit Brookfield Renewable Partners LP sowie der Brookfield Renewable Corporation. Ziel ist es, rund zehn Tonnen “grünen” sowie flüssigen Wasserstoff pro Tag herzustellen um die Brennstoffzellen von Plug Power zu betreiben.

Charttechnisch mag mit dem jüngsten Kurssprung nach oben nun der Weg über die jüngsten Tops machbar zu sein! Ziel wäre dabei durchaus das von Morgan Stanley angestrebte Kursziel – auch weiteres moderates Entwicklungspotenzial nach oben ist ableitbar! Unter Chance-Risiko-Aspekten sind bei der hohen Marktkapitalisierung sowie einem weiterhin negativen Ergebnis jedoch eher Rücksetzer aufzufangen!

from

Finanztrends by Stefan Salomon

